ЮАР исследует космос вслед за Илоном Маском

Претория, 3 июня. Национальное космическое агентство ЮАР (SANSA) запустило проект по размещению наземной станции, предназначенной для поддержки космических полетов человека на Луну, Марс и другие планеты, заявил директор департамента Рауль Ходжес 1 июня.

Южная Африка стала четвертой страной, принявшей у себя наземную станцию для освоения космоса.

Проект, предназначенный для поддержки космических полетов людей на Луну, Марс и другие планеты, будет интегрирован в существующую сеть из трех объектов, находящихся в США, Испании и Австралии. Будучи четвертой частью этой цепи, станция дополнит остальные три и обеспечит более широкую поддержку космическим миссиям.

По словам директора агентства, преимуществом ЮАР является ее близкое расположение к экватору, так как большой экваториальный радиус планеты оказывает меньшее влияние на запуск.

Во время интервью репортер задал Раулю Ходжесу вопрос, поддерживается ли этот проект Илоном Маском, главой компании SpaceX, корабль которой 30 мая был успешно запущен в космос. Директор SANSA дал отрицательный ответ, но отметил, что «в космической отрасли люди не делают все в одиночку, это слишком дорого».