Навальный игнорирует бесперспективные попытки устроить беспорядки по аналогии с США​​​​​​​

Алексей Навальный не спешит предметно высказываться относительно массовых беспорядков в США и инцидента в Екатеринбурге, заостряя внимание на серии пикетов в поддержку Ильи Азара. Возможно, блогер понимает, что попытки российской либеральной оппозиции спровоцировать протесты по американскому принципу обречены на провал.

Противники действующих российских властей пытаются повысить градус напряжения в обществе на фоне событий, происходящих в Соединенных Штатах. Для реализации аналогичного сценария с массовыми беспорядками в России либералы используют задержания активистов, устраивающих пикеты в поддержку корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара, а также гибель жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Помнишь, как все начиналось?

Представители так называемой либеральной оппозиции усилили активность на фоне истории с Азаром, который был задержан 26 мая в Москве за нарушение режима самоизоляции и организацию публичных мероприятий, запрещенных в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Инцидент вызвал волну возмущения в кругах «борцов с режимом», которые поспешили представить общественности журналиста в качестве нового «узника совести», чтобы подготовить почву для акций протеста.

Однако на фоне задержания Азара в Сети появились новости о начавшихся в США массовых беспорядках. Причиной для недовольства жителей Миннеаполиса послужило убийство афроамериканца местным полицейским. Либералы не спешили высказываться о «бесчинствах» сил правопорядке в «цитадели демократии», пока 31 мая в Екатеринбурге не погиб местный житель. Подозреваемый в краже обоев был застрелен сотрудниками Росгвардии при попытке оказать вооруженное сопротивление во время его задержания.

Представители либерально-оппозиционных кругов поспешили воспользоваться произошедшим для усиления протестных настроений в российском обществе. Организатором кампании против «полицейского беспредела» выступило политическое движение «Гражданское общество», одним из руководителей которого является либертарианец Михаил Светов. Вероятно, противники российских властей решили путем манипулирования эмоциями задействовать «миннеаполисский кейс», объявив о проведении серии пикетов у здания главного управления МВД РФ в Москве.

Сомнительный повод

Не удивительно, что эта провокационная «антиполицейская» кампания не нашла ожидаемого среди либералов отклика в обществе, ведь ее организаторы не учли различия в контексте событий в США и инцидента в Екатеринбурге. Дело в том, что в Миннеаполисе причиной для беспорядков послужил расовый конфликт, а погибший при задержании екатеринбуржец является лишь преступником, который оказал вооруженное сопротивление.

Примечательно, что несостоятельность попыток развязать на этой почве массовые протесты и беспорядки в России, очевидно, понимают и сами оппозиционеры. Об этом говорит практически полное отсутствие реакции на происходящие события со стороны главы признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Например, блогер не спешит высказывать личное мнение о беспорядках в США, предпочитая репостить записи об этом в Twitter.

Инцидент в Екатеринбурге Навальный также оставляет в стороне, хотя в нем фигурируют сотрудники Росгвардии, с которой у главного «антикоррупционера» страны весьма натянутые отношения. Напомним, в августе 2018 года ФБК опубликовал «расследование» о поставках продуктов для Росгвардии по якобы завышенным ценам, направленное на дискредитацию структуры и ее главы Виктора Золотова. Позже суд признал данную информацию недостоверной и обязал Навального удалить опубликованные материалы. Однако блогер этого так и не сделал, после чего ему начали назначать штрафы за неисполнение решения суда.

Овчинка выделки не стоит

Таким образом, вполне можно было ожидать участия основателя «Фонда борьбы с коррупцией» в запущенной Световым кампании против Росгвардии, однако блогер предпочитает не вмешиваться, продолжая активно обсуждать в своих роликах тему с задержанием Азара и одобрительно высказываться о «смелых» активистах, которые устраивают одиночные пикеты в его поддержку.

Объяснений такому поведению Навального может быть как минимум два. Либо глава ФБК элементарно боится вмешиваться в такие серьезные вопросы, как массовые беспорядки в Соединенных Штатах и гибель екатеринбуржца. Либо блогер понимает, что попытки вывести людей на улицы в России по аналогии с американскими протестами изначально обречены на провал, ведь события в США не имеют ничего общего с инцидентом в Екатеринбурге, который отдельные представители псевдооппозиции безуспешно стараются использовать усиления протестной активности среди российского общества.

Не исключено, что молчание Алексея Навального по этой теме и отсутствие какой-либо поддержки «антиполицейской» кампании Светова с его стороны могут внести раскол в ряды либеральной оппозиции, которая так отчаянно пытается найти повод, чтобы реализовать «американский сценарий» массовых беспорядков в России.