Москва, 3 июня. Президент США Дональд Трамп — единственный из американских политиков демонстрирует наличие геополитического здравого смысла, считает сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление американского лидера о возвращении России в формат G7.

По мнению Трампа, присутствие России в «Большой семерке» облегчит решение многих проблем. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.

В комментарии Пушков заметил, что пока подавляющая часть представителей американской политэлиты соревнуется в том, кто громче выразит свою ненависть к России, Трамп демонстрирует одно очень важное качество, которое отличает его от этих политиков. И это — наличие геополитического здравого смысла.

«К сожалению, пока (Трамп показывает это) лишь на уровне слов», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, Россия входила в G8 до воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. После этого лидеры других стран этого объединения отказались участвовать в саммите в Сочи и провели встречу в Брюсселе без российской стороны. Тогда же они решили больше не проводить саммиты в формате «восьмерки».

В конце мая Трамп заявил, что очередной саммит G7 будет отложен до сентября, а также предложил пригласить на него Россию и еще три государства. Однако его идея не нашла поддержки у Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда заявил, что хотя Штаты председательствуют в группе, но у них нет прерогативы раздавать приглашения на саммит.

В СовФеде заявили, что возвращение России в G7 должно обсуждаться всеми членами группы, но усомнились что страны будут единодушны в этом вопросе.