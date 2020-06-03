Доцент МГИМО объяснил, почему России нет смысла завоевывать Прибалтику

Санкт-Петербург, 3 июня. В период пандемии выходит большое количество докладов, посвященных судьбе Прибалтийского региона и участию России в военно-политических процессах, РФ по-прежнему считают главной угрозой безопасности. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, доцент МГИМО Владислав Воротников.
«Россию считают ключевой угрозой для безопасности давно, ничего не меняется. Связывать с американским давлением этот неправильно. Для США балтийский регион — третьестепенное пространство, и я бы не списывал все на стратегию США. Есть и у Балтии своя мотивация», — сказал он в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».
Воротников отметил, что ответственные люди давно стали по-другому смотреть на доктрины и целеполагания и понимают — лучше иметь хорошие отношения, чем вновь ввязываться в военно-политический диалог. Однако остались и те, кто придерживается старых штампов.
«Работает классическая доктрина «удушить в объятиях» — поддерживать приемлемый уровень контактов. Эта стратегия старая, лежала еще в основе восточного партнерства. Сначала демократизировать пограничное, а потом посмотреть на Россию. В Латвии есть центр коммуникаций НАТО, который занимается пропагандой и контрпропагандой, посмотрите на его сайт. Задача — противодействовать российской внешнеполитической повестке, позиции России на международной арене», — рассказал эксперт.
На вопросы, нужна ли России Прибалтика, и есть ли смысл ее завоевывать, Воротников ответил категоричным «нет».
«Все эти вопросы, связанные с историческими конфликтами, довольно сложные. Однако все возникающие проблемы мы решаем в рабочем порядке. У нас с Литвой и Латвией вопрос границ давно решен, с Эстонией вот не можем ратифицировать договор. В общем, позиция Эстонии такова, что МИД РФ не видит возможности продолжать дискуссию. Вместе с тем и эстонские власти уже не говорят о территориальных претензиях, говорят только маргинальные политики. Вопрос же о разрушении России оценочный, у любого действия есть свое целеполагание», — резюмировал он.