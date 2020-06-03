Володин рассказал, сколько новых законов нужно принять после поправок в Конституцию РФ

Москва, 3 июня. Около 50 новых федеральных законов потребуется принять в случае одобрения поправок в Конституцию России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам придется принимать порядка 50 конституционных законов, которые будут вытекать из принятых норм конституции в том случае, если на общероссийском голосовании эти поправки будут поддержаны», — сказал Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Он подчеркнул, что изменения «наполняют декларативные формулировки конкретным содержанием». В качестве примера Володин привел положения об обязательной индексации пенсий и размере МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Спикер также отметил, что среди предложенных поправок есть норма о праве на доступное и качественное здравоохранение. Он убежден, что поправки в части здравоохранения подтверждают тот факт, что в России эти стандарты поднимают еще выше.

«Пандемия практически пелену с глаз сняла в этой сфере у многих. И сегодня мы с вами видим, что вызовы, они, в общем-то, для всех стран одинаковые, но насколько эффективно каждая страна борется с этими вызовами, можно сейчас уже говорить, — сказал Володин. — Система не идеальна, но она показала свою эффективность. Совершенствовать ее нужно, и мы об этом говорим, но вместе с этим также надо подчеркнуть, что она лучше и она более устойчива к таким вызовам, чем в других странах».

Спикер Госдумы обратил внимание, что медицина в Европе и США достигла многого, однако если говорить о системе здравоохранения в целом — здесь есть существенная разница. По мнению политика, отличие России заключается в том, что «стандарты и основополагающие права граждан на оказание медицинских услуг у нас выше».

«Надеюсь, что мы проанализируем, как работало здравоохранение в целом, и будут приняты решения по исправлению ситуации, — сказал Володин. — Совершенно однозначно можно сказать, что в этой непростой ситуации у нас система здравоохранения показала себя с положительной стороны».

Отметим, что поправки к конституции президент РФ Владимир Путин предложил в январе этого года в ходе послания Федеральному собранию. Планировалось, что голосование пройдет 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

Напомним, внести поправки к конституции Путин предложил в январе этого года в ходе послания Федеральному собранию. Голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.