Военный эксперт объяснил, почему России невыгодно заключать ядерный пакт с США

Если президент США Дональд Трамп хочет продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с РФ, то ему следует выкинуть идею о включении Китая в соглашение. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Михаил Александров.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление американского лидера о готовности заключить ядерный пакт с Россией.

«Я хочу ядерного пакта, потому что эта самая большая в мире проблема», — сказал Трамп в интервью радио Fox.

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров убежден, что это пока лишь общая риторика у Дональда Трампа. Однако поднять этот вопрос главу Белого дома вынудил тот факт, что вчера президент России Владимир Путин утвердил государственную политику в области стратегического сдерживания, где регламентируется использование ядерного оружия.

«В нашей политике по ядерному оружию есть несколько новых элементов, в частности, теперь там фигурируют союзники России, о которых в предыдущих наших документах не говорилось. Фактически мы распространяем свой ядерный зонтик на союзников, а на кого конкретно — не уточняем. Допустим, Сирия — союзник или нет? Поэтому создается стратегическая неопределенность для США», — объяснил Александров в беседе с ФАН.

В США Трампа так или иначе спрашивают, как он будет действовать в новой обстановке, ведь теперь Россия стала руководствоваться в ядерных вопросах новым стратегическим документом, подчеркивает военный эксперт.

«При этом сам президент США давно говорил, что хочет заключить соглашение СНВ-3 с участием Китая. Суть политики Вашингтона в этом вопросе — заставить РФ втянуть в эти переговоры Китай. Однако Пекин уже четко сказал, что ему это не нужно. Китай как раз сохраняет стратегическую неопределенность относительно мощности своих ядерных сил. Если китайская сторона подпишет соглашение, то ей придется раскрывать свой ядерный арсенал, — пояснил собеседник ФАН. — Поэтому Трамп должен выкинуть эту идею и просто продлить это соглашение. А потом он может начать переговоры по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений».

Александров также пришел к выводу, что все соглашения по разоружению ничего не дали СССР и России. Несмотря на то, что Москва придерживалась всех условий договоров с Вашингтоном, НАТО продвигалась на восток и создавала вокруг страны военные базы.

«Сейчас Трамп уже отказывается от последних «реликтов» перестроечных соглашений, поэтому и России они не нужны. Необходимо просто разумно вести политику в области стратегических вооружений — иметь достаточное количество ракет, которые бы обеспечивали нашу безопасность. Это должно быть в такой конфигурации, чтобы отвечать нашим интересам, а не так, как это установлено пактом. Чем меньше западных инспекторов в России, тем лучше можно сохранить стратегическую неопределенность в области ядерного сдерживания», — резюмировал военный эксперт.

Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году. После выхода США из договоров по противоракетной обороне и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СНВ-3 остается единственным стратегическим документом в этой сфере между Москвой и Вашингтоном. Он регулирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.

Россия не раз заявляла о готовности продлить СНВ-3 без предварительных условий. В Белом доме заявляли, что к договору должен присоединиться Китай, а новая редакция документа должна включать ряд систем вооружений, которые ранее не входили в договор.