ЛНР отменила полную боевую готовность после прекращения обстрелов Украиной

Луганск, 3 июня. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил режим полной боевой готовности после того, как Вооруженные силы Украины прекратили обстрелы. Соответствующее сообщение опубликовано на его сайте.

Пасечник ранее обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил о готовности отодвинуть линию соприкосновения, если Киев не прекратит обстрелы мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры ЛНР. Народную милицию республики, подразделения МВД и медицинские учреждения перевели в усиленный режим.

Глава ЛНР констатировал, что украинская сторона выполнила требования и прекратила атаки. Несколько дней республика не фиксировала нарушения режима тишины и другие провокации.

«В связи с этим мною принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений народной милиции», — подчеркнул Пасечник.

Он добавил, что власти ЛНР менее всего заинтересованы в эскалации конфликта.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал предложение Киева проводить переговоры по Донбассу без участия России.