Эксперты объяснили жесткую реакцию Путина на доклад Усса по ситуации в Норильске

Руководитель региона должен глубже проникать в проблему и точнее знать пути ее решения, нежели федеральные министры; реакция президента России Владимира Путина на ситуацию в Норильске свидетельствует о его полном неудовлетворении работой губернатора Красноярского края. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Чрезвычайная ситуация

Путин объявил разлив дизельного топлива в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера. Кроме того, президент попросил как можно скорее сократить негативное влияние на окружающую среду, а также решить вопрос с утилизацией нефтепродуктов.

Как сообщалось, у президента вызвал удивление доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске с разливом топлива. Глава региона на совещании не предложил никакого пути решения проблемы.

«Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — заявил Путин в ходе совещания по ликвидации последствий ЧП.

Главу государства также возмутила запоздалая реакция властей Красноярского края на ЧП и тот факт, что руководство региона узнало о чрезвычайном происшествии из социальных сетей.

Напомним, 29 мая на Норильской ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения уже составляет около 100 тысяч квадратных метров.

Негативная оценка работы губернатора

Как отметил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, доклад губернатора Усса не решает сложившуюся ситуацию. Это сухая констатация факта. Усс на то и руководитель региона, чтобы глубже проникать в проблему и точнее знать пути решения, нежели федеральные министры.

«Не думаю, что губернатор, получивший негативную оценку своей работы от главы государства, продержится долго в своем кресле. На подобные катастрофы нужно реагировать оперативно и всеми возможными способами, а не тянуть кота за хвост. Предложение [главы Минприроды Дмитрия] Кобылкина привлечь военных к ликвидации ЧП в Норильске заслуживает одобрения и поддержки. Владимир Владимирович — крайне сдержанный политик, и подобная реакция свидетельствует о его полном неудовлетворении работой губернатора», — пояснил Антон Бредихин.

Как отметил политолог Юрий Голубь, региональные и муниципальные чиновники делают все, чтобы снять с себя ответственность за состояние объектов жизнеобеспечения. Подобные предприятия находятся в частных руках, а те, которые остались в государственной и муниципальной собственности, сдаются в концессию.

«Как видим, вся эффективность коммерческого менеджмента сводится к экономии на безопасности. Зато такое положение дел позволяет губернаторам, мэрам и их подчиненным относиться к коммунальной сфере как к чему-то, что выходит за пределы их полномочий. Вот и Александр Усс просто констатировал факты вместо того, чтобы доложить о принятых мерах. К сожалению, большинство руководителей на местах считают, что их обязанности заключаются в том, чтобы сидеть на денежных потоках, а не отвечать за все, что происходит на вверенной территории», — считает эксперт.

Политолог добавил, что реакция Владимира Путина естественна. В последнее время губернаторам делегируется больше самостоятельности, и это касается не только борьбы с коронавирусом.

«Как видим, некоторые из них не способны проявлять инициативу и оперативно действовать в критической ситуации», — заключил Юрий Голубь.

По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб от ЧП может исчисляться десятками миллиардов рублей. Было возбуждено уголовное дело. В результате инцидента в Норильске в грунт и водные объекты попали тысячи тонн нефтепродуктов.