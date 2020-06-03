Пушков заявил, что «возвращение» ДНР и ЛНР превратилось в мираж для утешения Киева

Москва, 3 июня. Пока киевские власти затягивают выполнение своих обязательств по Минским соглашениям, придумывая новые форматы урегулирования конфликта в Донбассе, Луганская и Донецкая народные республики все больше отдаляются от Украины, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание, что пока в Киеве придумывают фантазийные форматы по «возвращению Донбасса», ДНР и ЛНР все больше обособляются от Украины. Никакого прорыва, который обещал президент Украины Владимир Зеленский, нет и не предвидится.

«Их (народные республики) возвращение превращается в мираж, которым утешают себя в Киеве в перерывах между очередным «Планом Б» , бессмысленным Будапештским форматом и будущей «Операцией Ы», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, 3 июня парламент Луганской народной республики закрепил за русским языком статус государственного. Соответствующие изменения были внесены в конституцию ЛНР. До этого основной закон республики закреплял статус государственного и за русским, и украинским языками. Изменения вступят в законную силу после того, как документ подпишет глава республики Леонид Пасечник.

Гражданская война на Украине началась после госпереворота в этой стране в 2014 году. ДНР и ЛНР отказались признавать легитимность новых властей и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию. В 2018 году ее переименовали в операцию объединенных сил, но суть от этого не изменилась: ВСУ продолжают обстреливать жилые районы народных республик, провоцируя военных ДНР и ЛНР, а также нарушая установленные договоренности о прекращении огня.