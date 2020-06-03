Стали известны подробности разлива топлива в Норильске

Разлив топлива в Норильске в МЧС оценили как ЧС федерального характера, а глава Минприроды назвал ситуацию очень тяжелой. Известно, что в результате инцидента в Норильске в грунт и водные объекты попали тысячи тонн нефтепродуктов. Подробнее о причине ЧС Федеральное агентство новостей узнало в Минприроды.

По данным Росприроднадзора, в грунт попали около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты — порядка 15 тысяч тонн. Авария произошла на территории АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) еще 29 мая, но директор Сергей Липин вовремя не сообщил об этом. Президент Владимир Путин на совещании 3 июня заявил, что власти узнали об инциденте из социальных сетей.

Как уточнили ФАН в Минприроды, на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» произошла разгерметизация топливного бака № 5 с нефтепродуктами, которые используются в качестве резервного топлива. В день аварии и на следующий день Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора провело рейдовые осмотры и выяснило, что причиной пролива нефтепродуктов стала просадка бетонной площадки, на которой установлен резервуар. Из-за просадки боковые стенки оторвались от дна, и дизельное топливо из резервуара попало на дорогу, дальше оно стекло по склонам промышленной площадки и по следующему уклону через воду попало в реку Долдыкан.

«Нефтепродукты, попавшие в водный объект, в силу рельефа местности двигаются в направлении: река Далдыкан — река Амбарная — озеро Пясино — река Пясино — Карское море», — говорится в сводном отчете Минприроды за 2 июня. Уточняется, что объем дизельного топлива в резервуарах на начало происшествия составлял 21163 тонны.

Судя по отчету, к ликвидации последствий аварии АО «НТЭК» приступили на следующий день, 30 мая: на места разлива дизтоплива рассыпали абсорбент, собрали зараженный грунт и вывезли его на склад временного хранения на территорию Надеждинского металлургического завода; отсыпали песок на территорию, установили боновые ограждения по реке Амбарная, чтобы не допустить дальнейшее распространение нефтепродуктов.

В этот же день начали откачку нефтепродуктов в низменностях на прилегающей территории — АО «НТЭК» удалось откачать 150 тонн, еще примерно 3 тонны откачали силами газоспасательной службы. Также сняли загрязненный поверхностный грунт объемом 500 метров кубических, а на поверхность для нейтрализации нанесли песок и сорбирующие средства.

По данным Минприроды, на 1 июня распространение видимой части нефтепродуктов реках Долдыкан и Амбарная остановлено, в озере Пясино нефтепродукты визуально не обнаружили (информация на 2 июня).

К проверке привлекли специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу. В ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае участвует Морспасслужба.

Владимир Путин поручил главе Минэнерго Александру Новаку оперативно разобраться в ситуации с разливом топлива в Норильске, а МЧС — к пятнице, 5 июня представить доклад о мерах по ликвидации разлива.

Также стало известно, что в Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке нефтепродуктов, а также возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при проведении работ.