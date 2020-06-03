Турции выгоден терроризм: как Анкара использует ИГИЛ в своих целях

Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари на видеоконференции от 3 июня 2020 года с египетскими журналистами, среди прочего, рассказал об агрессии Турции в Ливии. Турция использует террористическую угрозу, чтобы оправдать свое присутствие в Северной Африке, но на самом деле содействует террористам и всячески с ними сотрудничает.

Кто стоит у истоков использования радикалов

В теперь уже далеком марте 2003 года, США начинает вторжение в Ирак. Под надуманным предлогом, будто Саддам Хусейн — тогдашний руководитель Ирака — имел и использовал химическое оружие. Спустя годы, Колин Пауэлл, государственный секретарь при Джордже Буше мл., признался, что в злополучной пробирке, которую он демонстрировал в ООН, не было никаких опасных веществ. У американцев вообще не было образцов какого бы то ни было химического оружия, раздобытого в Ираке. Выводы о наличии химического оружия у Саддама делались аналитически, по косвенным признакам. После оккупации Ирака союзными силами наличие химического оружия так и не подтвердилось. Что никак не смутило Буша, который заявил, что все было сделано правильно, ведь Саддам был «плохим парнем».

Причина очередной военной авантюры США стала понятной если не сразу, то очень быстро. Уничтожив государственность и оккупировав территории Ирака, американцы установили там марионеточное правительство, разделив страну на собственно Ирак, со столицей в Багдаде, и на Иракский Курдистан с центром в Эрбиле.

В то же время, придерживаясь знаменитого «разделяй и властвуй», американская администрация оказывала финансовую, военную и организационную поддержку в создании и развитии «Исламского Государства1 Ирака» (запрещено в РФ) — иракский филиал «Аль-Каиды»1, который вырастили и которым управляли также из США.

Все лидеры ИГИЛ1 по странному стечению обстоятельств содержались в одном и том же лагере пленных — Кэмп Букка. Причем эта информация американцами даже не скрывается. Газета The Gardian писала в 2014, что для значительной части руководства «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в Ираке, Букка стала учебным полигоном для исламского экстремизма и способствовала появлению будущего «Исламского Государства Ирак и Леванта».

Кроме того, скандально известная история с пытками и издевательствами в Абу-Грейб, которые взбудоражили весь мир, способствовала раздражению мусульманского населения. Уничижительное отношение к религиозной идентичности заключенных и их чувству достоинства придали неплохой толчок для радикализации населения. Американские солдаты и административные лица воспринимались не иначе как новые крестоносцы, пришедшие не освободить от тирании, а для того, чтобы уничтожить ислам.

Остается лишь задаться вопросом для чего американцы создали ИГИЛ? Саддам был побежден и казнен, фантомное «химическое оружие» не найдено, а враг все-таки нужен. Для оправдания интервенции нужна угроза, роль которой и взял на себя ИГИЛ. Главная же цель вторжения на Ближний Восток — контроль над богатыми залежами нефти и газа. Осуществить это, имея контроль над государственным аппаратом определенного государства можно, но лучше контролировать международную террористическую организацию, для которой государственные границы не являются естественной преградой.

Так усилия ИГИ были направлены на Сирию, что позволило террористам сделать ребрендинг и назвать себя ИГИЛ — «Исламское Государство Ирака и Леванты».

Турция заигрывает с ИГИЛ

Нетрудно разобраться в том, что подконтрольные американцам вооруженные группировки удерживают основные нефтяные и газовые районы Сирии. В свое время ИГИЛ контролировал нефтеносные поля у Пальмиры, которые впоследствии отбили правительственные войска — Сирийская арабская армия.

Самые лакомые куски у Дейр-эз-Зора, в сирийском Заевфратье, причудливым образом перешли от ИГИЛ к поддерживаемым американцами курдам. Показательной является сдача города Ракка, откуда свободно дали выйти более чем 400 боевикам ИГИЛ, которые потом разместились в Ат-Танфе и Аш-Шаддади.

Или, например, как утверждают закрытые источники САА, аванпост террористов у Дейр-эз-Зора, не меняя личный состав, просто сменил черное знамя ИГИЛ на желтое курдское. Так люди разбитого силами сирийской армии ИГИЛ перекочевали на сторону курдов. Очень удобно для тех, кто дергает ниточками. ИГИЛ или Курдистан — не имеет значение, когда углеводородные ископаемые все равно твои.

Северный сосед Сирийской Арабской Республики также не преминул воспользоваться ситуацией. Союзник США по НАТО — Турция, переняв у старшего брата правила игры, приняла на себя роль борца с терроризмом. За последовательными словами о террористической угрозе радикальных исламистских групп Эрдогана кроются совсем другие дела. Турция не только использует террористов в своих целях, но и также заигрывает с экстремальным исламизмом.

Непрерывно после появления ИГИЛ в 2014-2015 годах Турция предоставляет проход через свои земли террористам. Именно через нее на территорию ИГИЛ проникла большая часть боевиков из СНГ (республики Средней Азии, Татарстан, Кавказ).

Реджеп Тайип Эрдоган, откинув формальные условности, является симпатизантом организации «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ), в чем главу Турции не раз упрекали на родине.

После попытки государственного переворота процесс исламизации и персонализации власти стали идти быстрее. Недаром появился образ «Новой Турции». Постепенно усиливается роль исламистских вакуфов.

В первые годы правления Эрдоган активно заигрывал с Западом. Просился в ЕС, уводил свои разногласия с Грецией на второй план. Но отсутствие взаимности способствовало отходу от умеренности. И сегодня (на фоне происходящего в Ливии и Сирии) нет никаких сомнений в использовании Эрдоганом исламизма в личных целях.

Президента Турции его соратники зачастую называют халифом, а сам он провозглашает неоосманские идеи. Именно здесь сошлись интересы ближневосточных боевиков и современной Турции. Анкара позволила ИГИЛ расшириться, а после поражения от САА и ВКС России, многие из бывших террористов, избежавшие гибели или ареста переметнулись к протурецким группировкам так называемой умеренной оппозиции (или «зеленым») — еще один американский проект.

Одна из них — «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), которая теперь возглавляет коалицию исламских группировок Хайат Тахрир аш-Шам — контролирует территорию Идлиба в Сирии и получает помощь от Турции. Формально обязанные наводить порядок, турецкие патрули не вмешиваются во внутренние дела на территории Идлиба и не испытывают никаких проблем в регионе.

Ливийские интересы Турции

Но не стоит считать Эрдогана фанатиком или идеалистом. Его расчет лежит в плоскости денег и власти. Сирия — земля богатая углеводородами, Сирия — это популизм вокруг близкородственных туркоманов, Сирия — возможность разбить претензии курдов. Но здесь не получилось расширить свое влияние. Сирийская армия и ВКС России, нейтролизовав террористов, выбили почву из-под ног турецкого президента.

В ливийском конфликте Анкара увидела еще один шанс. Причем карты складывались для него удачно. США нужен был исполнитель в Северной Африке. Здесь интересы американцев и турок временно совпали.

Размеры Османской империи не дают турецкому лидеру покоя. Ливия — это бывшая территория османов. Создание халифата на территории Западной Ливии подчеркнет функции Эрдогана как преемника великого государства прошлого.

Вдобавок к этому Эрдоган не мог не воспользоваться случаем и перехватить еще один миграционный поток. Совсем недавно он уже отпустил ситуацию с беженцами на Балканах. Болгарию и Грецию захлестнули волны нелегальных переселенцев. Теперь можно взять под контроль ливийский коридор и давить на Италию и Францию.

И самое главное — заключенный между Турцией и ПНС договор о демаркации морских границ создает для Эрдогана прекрасную возможность нажиться на нефти и газе. Клан турецкого президента нетерпеливо потирает руки, предвкушая предстоящие барыши.

Конечно, достигаться поставленные цели в Ливии будут грязными методами. Несмотря на эмбарго вооружений в Ливию, наложенное ООН, Турция практически открыто поставляет так называемому Правительству национального согласия — одной из сторон — оружие и технику, среди которых бронеавтомобили, танки, боевые беспилотные дроны.

Турецкая власть не ограничивается одним только вооружением. Примкнувшие к протурецким бандам террористы ИГИЛ переправляются в Ливию для участия в боевых действиях. По некоторым данным, на стороне ПНС воюет от 10 до 17 тыс. наемников и военспецов из Турции. Случаи их обнаружения неоднократны даже в других государствах, например, во Франции или в Тунисе.

Пока бывшие боевики ИГИЛ, отколовшиеся к умеренной оппозиции еще в Сирии, обороняют Триполи, другие — действующие «игиловцы» — атакуют тылы и растянувшиеся линии коммуникаций армии Хафтара.

Перебрасывая в Ливию боевиков ИГИЛ, Турция оттачивает и совершенствует стратегию США по созданию преступных террористических государств. Только теперь это «государство» сращивается с властью и замещает официальные ведомства.

Один из вернувшихся боевиков рассказал о том, как их перебрасывают в Ливию, как используют в военных операциях, сколько платят, под какими лозунгами и даже угрозами заставляют подниматься в атаку. В ход идут идеи радикального исламизма, неоосманизма, деньги, обман и запугивание расстрелом.

Неудобные вопросы поступают отовсюду, в первую очередь от самих турок. Эрдоган предпочитает скрывать свои преступления, среди которых нарушение эмбарго, нелегальная переброска и поддержка терроризма, нарушение территориальных вод иных государств.

Зачем Турции ИГИЛ

Из вышесказанного становится понятно, что как только Турция собирается кому-то «помочь» в борьбе с терроризмом, там тут же появляются члены ИГИЛ. Так было в Сирии, где Эрдоган «спасал» сирийцев от законного президента Ассада и террористов, так происходит сейчас в Ливии, где Анкара вновь использует риторику «спасения», на этот раз против Хафтара и и все тех же террористов. Завтра турки могут начать «спасать» кого-то еще.

Очевидно, что ИГИЛ — это предлог для военного вмешательства. А о том, что боевые действия ведутся руками террористов, можно по-восточному расчетливо умолчать.

1 Организация запрещена на территории РФ.