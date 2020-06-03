Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 2 июня.

Бывший президент Грузии получил вопрос, в котором его спрашивали, когда можно будет увидеть «конкретные дела». Саакашвили вышел из себя после вопроса о «конкретных делах» и послал всех к черту.

Федеральное агентство новостей публикует материалы работы Международной комиссии по расследованию авиакатастрофы MH17. Неудобные документы по авиакатастрофе MH17 разбивают версию голландского прокурора.

Обсуждение возобновления поставок воды в Крым — конец «национальной идеи» об «освобождении» полуострова, заявил Климкин. Климкин предрек конец «национальной идее» об «освобождении» Крыма.

Telegram-канал «Южный ветер» с опорой на историю и текущую обстановку разбирает сценарии развития конфликта в Донбассе. Донбасс в середине 2020 года: как изменилась политика и риторика Киева.

Серьезный пожар произошел в инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге, один человек погиб. Пожар произошел в Боткинской больнице в Петербурге, есть жертвы.

Командование ВВС США в Европе ранее сообщало, что два B-1B Lancer в мае выполнили полет над Черным морем. Американские СМИ назвали полет B-1B над Черным морем «очевидным сигналом» для России.

Российский сенатор объяснил бессмысленность американской «игры мускулами» на фоне жесточайшего кризиса, в котором находятся США. Клинцевич иронично сформулировал «ответ» России на полеты ВВС США над Черным морем.

Власти Китая предприняли решения, которые нанесли сокрушительный удар по экономике США. Китай нанес сокрушительный удар по американской экономике.

Сын Моргуновой умер от COVID-19 в середине мая. Во время похорон она с трудом держалась на ногах от горя. Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына.

Пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре в жилом доме в Петербурге, в квартире обнаружены тела четверых погибших. Четыре человека погибли при пожаре в Петербурге.