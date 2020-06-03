Ректор «Военмеха» сравнил вооружение США и РФ и объяснил, зачем НАТО учения в пандемию

Санкт-Петербург, 3 июня. Российская армия по оснащенности не отстает от американской, просто США имеют больше мобильных средств нанесения ударов, а РФ — вооружения, способного уничтожить противника с берега. Об этом заявил ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов.

В онлайн-эфире Медиацентра «Патриот» Иванов сравнил военный потенциал блока НАТО и России.

«Наша [российская] система оружия на примерно таком же уровне. У нас потенциала больше по танкам, современным комплексам, ракетам, средства ПВО на высоком уровне. Авиация традиционно у США сильнее. Если берем корабли — превосходство у Америки, но по корветам и подводным лодкам мы сравнялись. То есть в Америке больше мобильных средств нанесения ударов, мы же сможем уничтожить США, но с берега», — заметил он.

Эксперт также объяснил, зачем Североатлантический альянс проводит новые учения в период пандемии. Он отметил, что ни одна армия не может существовать без тренировок, поскольку они необходимы для поддержания боеспособности. Однако он удивился выбранной локацией для их проведения.

«НАТО создавался как [средство] борьбы с коммунизмом. Когда его не стало, [члены альянса] переключились на терроризм. И вот теперь проводят маневры поблизости от РФ. Всегда все армии мира проводят учения либо на театре будущих военных действий, либо там, где они моделируются. Из места видно, что учения НАТО нацелены на борьбу с РФ. Они нас видят как потенциального врага», — пояснил ректор «Военмеха».

Причину военной активизации блока Иванов видит в том, что США поняли: Россия начала готовить наступательные средства.

«Все, что говорится об оборонном характере нашей армии, правильно. У нас армия защищает границы, а у США предполагается театр военных действий за пределами страны. Мы не хотим нанести упреждающий удар, хотя, может быть, это правильно, но понимаем, что американские средства стали мобильны. Поэтому радиус мобильности наших средств стал больше, ракет «Сармат» и «Воевода», например. В последнее время ракеты планируют траектории, которые нельзя перехватить силами США», — рассказал эксперт.

Заявление президента США Дональда Трампа о наличии у Штатов «чудо оружия» Иванов оценил как попытку выдать желаемое за действительное.