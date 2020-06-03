Зеленский призвал украинцев отказаться от хамона и лосося ради борьбы с контрабандой

Киев, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от нелегальных товаров, выразив уверенность, что данный шаг позволит решить проблему контрабанды.

В конце мая украинские водители устроили стихийный митинг, заблокировав проезд через контрольно-пропускной пункт «Тиса» на границе между Украиной и Венгрией. Причиной их действий стало требование пограничников декларировать посылки и товары, которые они перевозят через границу.

По словам Зеленского, ранее водители давали взятки украинским пограничникам для беспрепятственной транспортировки контрабандных товаров. Однако после назначения офицера СБУ на должность главы Закарпатской области началась борьба с контрабандистами.

«На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные элиты или другие элиты. Покупают, или запугивают», — пояснил Зеленский.

Он также добавил, что в Закарпатской области была проведена спецоперация, во время которой контрабандисты заблокировали контрольно-пропускной пункт и начали провоцировать конфликт с представителями Национальной гвардии Украины. Однако силовики провели необходимые задержания и прикрыли незаконный бизнес.

Украинский лидер отметил, что проблема контрабанды актуальны для всех регионов Украины, однако появление подразделений Нацгвардии и ВСУ на таможенных постах позволило сократить поток контрабанды. Зеленский призвал украинцев отказаться от кофе, хамона и лосося, выразив уверенность, что это позволит решить проблему контрабанды.