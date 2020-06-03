Директор школы в ХМАО отреагировала на обвинения учителя физкультуры в педофилии

Нижневартовск, 3 июня. Директор школы в Нижневартовске, где задержали учителя физкультуры по подозрению в педофилии, отреагировала на инцидент.

По ее словам, педагог учил целые династии. Она призналась, что в шоке от последних новостей.

«Никто из педагогов ничего плохого о нем сказать не может. Дети и родители за него», — поделилась руководитель школы, ее слова передает телеканал «360».

Учитель физкультуры работает в этой школе с 1996 года, и никаких конфликтных ситуаций с ним ранее не было. При этом в СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу считают, что руководство школы могло покрывать преступления.

Следственные органы допрашивают 59-летнего подозреваемого, а родители собирают подписи в поддержку учителя.

Мужчина был задержан 1 июня на территории школы. По некоторой информации, среди пострадавших оказались школьницы, которые несколько лет скрывали факт домогательств. Подруга одной из жертв, узнав о преступлении, заявила в полицию.