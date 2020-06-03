Индийская космическая программа не перестает удивлять своими решениями в освоении космоса. То запустят миссию на Марс с бюджетом почти в 10 раз меньше, чем миссия NASA, то создадут робота-женщину для космических путешествий. Фотография индийского спутника APPLE 1981 года на бычьей тележке не раз облетела Интернет.

Автор Telegram-канала «Индия сегодня» рассказывает о том, как Нью-Дели планирует восстанавливать экономику с помощью космических стартапов, сможет ли иностранный инвестор зайти на космический рынок Индии и получит ли он доступ к гео-пространственным данным.

Однако после запуска своего первого спутника с Капустина Яра 19 апреля 1975 года, Индия преодолела долгий путь и уверенно вошла в семью «космических наций». Было запущено несколько спутников, таких как миссия Chandryaan-2 и Mars Orbiter Mission (MOM). В 2019 году Индия успешно провела испытания противоспутникового оружия A-SAT и сбила движущийся спутник. Помимо этого, Индия отправила две исследовательские миссии на Луну. Индийцы бесконечно гордятся своей космической программой. Когда руководитель второй миссии на Луну К. Сиван после жесткой посадки посадочного модуля Vikram не смог сдержать слез в прямом эфире, он получил огромное количество поддерживающих сообщений и пожеланий успеха через социальные сети.

Теперь Индия дает «зеленый свет» для работы местных илонов масков.

XXI век в Индии видят веком космических технологий, для развития которых необходим не только государственный контроль, но и инициативный дух частного предпринимательства.

Индийский частый бизнес в космической сфере до недавнего времени был представлен несколькими стартапами, выросшими на базе стартап-инкубаторов технологических университетов. Космическая Федерация Индии, объединяющая частных игроков этого высокотехнологичного рынка, была создана только в феврале 2020 года и даже не успела обзавестись собственным сайтом.

Однако в мае 2020 года государство решило сделать крупную ставку на развитие космической отрасли и было принято решение, что именно она среди восьми ключевых секторов экономики сыграет решающую роль в борьбе с пост-ковидным экономическим кризисом.

Индийское правительство приняло решение разрешить частным компаниям более масштабно участвовать в космической программе страны, которая включает спутники, запуски и космические услуги. Частные компании в будущем смогут играть более значительную роль в межпланетных путешествиях и космических исследованиях, помимо доступа к объектам и услугам Индийской организации космических исследований (ISRO).

Кроме этого, Индия планирует открыть частным компаниям доступ к гео-пространственным данным.

«Это чувствительная область и мы будем следовать строгим правилам, но сделаем информацию доступной для частных игроков», — так прокомментировала это решение министр финансов Индии Нирмала Ситараман.

Что особенно интересно, по индийскому законодательству, в космическом секторе допускается создание компаний с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) до 100% капитала. Такие компании смогут заниматься созданием и эксплуатацией космических спутников (в соответствии с руководящими принципами Департамента космоса/ISRO).

В Индии сегодня создан большой потенциал для развития частной экосистемы космической промышленности. Либерализация законодательства, невысокая стоимость запуска и наличие высококвалифицированной рабочей силы, несомненно, привлекут немало иностранных инвесторов. Хочется надеяться, что в будущем мы увидим и российско-индийские частные проекты.