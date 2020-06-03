Первый замглавы Минэкономразвития Бабич вошел в совет директоров КСК

Москва, 3 июня. Первый заместитель главы Министерства экономического развития Михаил Бабич займется развитием акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» (КСК). Новый состав совета директоров АО «КСК» был избран 3 июня в ходе годового собрания организации. В пресс-службе Минэкономразвития корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали, что в обновленное руководство вошли 11 человек.

«От Минэкономразвития России в совет директоров вошли первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, а также курирующие деятельность институтов развития в Северо-Кавказском федеральном округе директора департаментов министерства» — пояснил собеседник ФАН.

Также новыми членами данной структуры стали помощник полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Роман Алисенов, директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и гендиректор «КСК» Хасан Тимижев.

Функции совета директоров прописаны в уставе АО «КСК». Согласно документу, он осуществляет общее руководство деятельностью «Курортов», определяет ключевые направления деятельности, проводит политику, направленную на выполнение задач по формированию туристического кластера в СКФО.

Как отметили ФАН в пресс-службе Минэкономразвития, после ликвидации Министерства по делам Северного Кавказа в феврале этого года, его функции по поддержке экономики региона были переданы Минэкономразвития. Сейчас отладка механизма управления институтами развития округа проводится при кураторстве первого замглавы ведомства Михаила Бабича.

«18 мая текущего года был избран новый состав совета директоров другого института развития Северного Кавказа — АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Его возглавил Михаил Бабич. Также в конце мая был назначен новый генеральный директор корпорации Андрей Харин», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что 27 мая в Госдуме РФ состоялся «правительственный час» с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Одной из ключевых тем, обсуждавшихся на мероприятии, стало развитие внутреннего туризма в России. Поддержку данной сферы выразил глава палаты Вячеслав Володин и другие депутаты. По мнению участников встречи, поддержка отрасли особенно важная в условиях пандемии COVID-19.