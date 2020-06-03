В АТОР назвали условия пляжного отдыха на Кубани и в Крыму

Пляжи Краснодарского края и Крыма откроются в течение ближайших двух недель. Ждет ли россиян пляжный отдых в перчатках и масках? Как туристов обезопасят от коронавируса? Федеральное агентство новостей узнало ответы у вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

Ранее начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что пляжи в России начнут открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе. В Краснодарском крае сейчас уже открыты лечебные пляжи при санаториях.

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — сказала на онлайн-выставке «Знай Наше».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин подтвердил, что в России идет поэтапное открытие курортов.

«Пока открыты только санатории с медицинской лицензией, их территории и пляжи. Остальные пляжи пока закрыты, и все мы ждем заседания штаба, которое завтра состоится в Краснодаре: там будет принято решение по возможному снятию ограничений. С учетом того, что уже есть согласованный план открытия гостиниц в перспективе, туристические компании собираются более активно открывать туристический сезон уже в первых числах июля. При условии, если будет соответствующая эпидемиологическая обстановка, позволяющая открытие курортов», — сказал Дмитрий Горин в комментарии ФАН.

Роспотребнадзор разработал сбалансированные рекомендации по работе пляжей, добавил вице-президент АТОР. Познакомиться с кем-то у моря в этом году не получится, зато загорать в масках не придется.

«Нет избыточных мер, все они выполнимы. Сотрудники отелей, санаториев будут отслеживать и выполнять рекомендации по дистанцированию отдыхающих, когда они будут на пляже. Что важно: на пляже нет необходимости находиться в маске и перчатках. Можно отдыхать, наслаждаться солнечными ваннами и купаться. Более того, в рекомендациях Роспотребнадзора есть и регламент открытия спортивных объектов, бассейнов с соблюдением дистанцирования», — отметил Горин.

План по восстановлению национальной экономики после пандемии предусматривает большой комплекс мер по поддержке туристической отрасли. Отечественным компаниям этой сферы помощь сейчас очень нужна.