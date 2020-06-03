В АТОР назвали условия пляжного отдыха на Кубани и в Крыму

Пляжи Краснодарского края и Крыма откроются в течение ближайших двух недель. Ждет ли россиян пляжный отдых в перчатках и масках? Как туристов обезопасят от коронавируса? Федеральное агентство новостей узнало ответы у вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.
Ранее начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что пляжи в России начнут открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе. В Краснодарском крае сейчас уже открыты лечебные пляжи при санаториях.
«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — сказала на онлайн-выставке «Знай Наше».
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин подтвердил, что в России идет поэтапное открытие курортов.
«Пока открыты только санатории с медицинской лицензией, их территории и пляжи. Остальные пляжи пока закрыты, и все мы ждем заседания штаба, которое завтра состоится в Краснодаре: там будет принято решение по возможному снятию ограничений. С учетом того, что уже есть согласованный план открытия гостиниц в перспективе, туристические компании собираются более активно открывать туристический сезон уже в первых числах июля. При условии, если будет соответствующая эпидемиологическая обстановка, позволяющая открытие курортов», — сказал Дмитрий Горин в комментарии ФАН.
Роспотребнадзор разработал сбалансированные рекомендации по работе пляжей, добавил вице-президент АТОР. Познакомиться с кем-то у моря в этом году не получится, зато загорать в масках не придется.
«Нет избыточных мер, все они выполнимы. Сотрудники отелей, санаториев будут отслеживать и выполнять рекомендации по дистанцированию отдыхающих, когда они будут на пляже. Что важно: на пляже нет необходимости находиться в маске и перчатках. Можно отдыхать, наслаждаться солнечными ваннами и купаться. Более того, в рекомендациях Роспотребнадзора есть и регламент открытия спортивных объектов, бассейнов с соблюдением дистанцирования», — отметил Горин.
План по восстановлению национальной экономики после пандемии предусматривает большой комплекс мер по поддержке туристической отрасли. Отечественным компаниям этой сферы помощь сейчас очень нужна.
«У санаториев, пансионатов, гостиниц сильно увеличились затраты на выполнение дополнительных рекомендаций: дезинфекция, особый режим работы ресторанов, где нужно задействовать больше сотрудников. С учетом всего этого загрузка — еще минимальная, даже в санаториях. По мере открытия сезона, можно предположить, туризм будет восстанавливаться. Если говорить о мерах поддержки, туристическая отрасль рассчитывает на субсидии по внутреннему туризму, а в будущем — по въездному. В рамках плана по восстановлению экономики он может сыграть очень важную роль. Внутренний туризм очень важен для восстановления, так как пока зарубежные путешествия временно ограничены», — резюмировал Дмитрий Горин.