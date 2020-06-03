Донбасс сегодня: бой «Правого сектора» и ВСУ закончился потерями, военные медики бунтуют

Донбасс, 3 июня. Украинская армия воюет с «Правым сектором»1 (запрещен в России). Командование ВСУ покрывает солдата, который изнасиловал девушку. Медики в Луганской области требуют обещанных надбавок за работу c коронавирусными солдатами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки в ЛНР обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований не зафиксировано. По территории ДНР Вооруженные силы Украины открывали огонь четыре раза из снайперского и стрелкового оружия, а также из минометов на донецком и мариупольском направлениях. Обстреляны Яковлевка, Старомихайловка и Петровское.

Зафиксирована перестрелка между «Правым сектором» и ВСУ

В Управлении Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН сообщили о происшествии в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, дислоцирующейся в селе Гнутово на мариупольском направлении. Разведкой дончан получены данные о прибытии в Гнутово 10 солдат «Правого сектора» для осуществления диверсий и провокаций. Накануне между военнослужащими горно-штурмовой бригады и националистами разгорелся конфликт, закончившийся перестрелкой.

Армейцы отказались пропустить прибывших радикалов на свои позиции, где националистами планировался провокационный обстрел позиций ДНР. В результате разборок в 10-й бригаде погиб один солдат, еще два получили ранения. Учитывая то, что в районе Гнутово и Широкино работала съемочная группа украинского телеканала «1+1», вполне возможно, что отснятое видео перестрелки используется, как «доказательство» обстрела со стороны ДНР.

Медики в зоне ООС хотят устроить протестные акции

Медицинский персонал больниц и госпиталей, расположенных в зоне силовой операции, не доволен отсутствием дополнительных выплат и премий за работу с коронавирусными больными. В середине мая медики направили в адрес Министерства здравоохранения Украины и президента коллективные жалобы по поводу невыплат. Обещали им 300% надбавок к зарплате за опасную работу. Спустя две недели врачи так и не получили ответов на свой вопрос.

В связи с этим медиками запланированы ночные акции протестов. О мерах, принятых украинским руководством, рассказали в Народной милиции ЛНР. В ответ на предупреждение медицинского персонала, Луганская областная военная госадминистрация запросила помощь у руководства МВД. Теперь города Счастье, Старобельск, Станица Луганская и Северодонецк Луганской области патрулируются дополнительными группами Национальной гвардии. Они следят, чтобы люди у зданий городских администраций больше не собирались.

В Константиновке солдат ВСУ изнасиловал девушку

Как стало известно разведке Народной милиции ДНР, в Константиновке Донецкой области солдат 58-й бригады ВСУ изнасиловал и избил местную жительницу Елену 1993 года рождения. Девушка попала в больницу без сознания.

Преступника, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разыскивает полиция. Командование бригады не в состоянии контролировать собственных подчиненных и не отвечает на вопросы полиции о выдаче солдата, ссылаясь на то, что такого нет в списках бригады.

В Авдеевке личный состав ВСУ повально болеет коронавирусом

В оборонном ведомстве ДНР сообщают, что в районе Авдеевки, подконтрольной силам ООС, выросло количество военнослужащих ВСУ, инфицированных коронавирусом и туберкулезом. Командование 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ направило заявку в Красноармейск о размещении заболевших в 66-м мобильном госпитале ВСУ, так как свободных мест в городских больницах Авдеевки нет.

Кроме того, в тексте заявки указано количество необходимых средств защиты, которые помогут предотвратить распространение заболеваний: 5 000 масок, 200 литров дезсредств и 120 единиц препаратов для борьбы с туберкулезом. Как было ранее известно, в 54-й бригаде 36 человек инфицированы COVID-19 и 17 человек туберкулезом, двое солдат скончались.

1 Организация запрещена на территории РФ.