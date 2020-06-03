Вашингтон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить ядерный пакт с Россией.

«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», — сказал Трамп в эфире радио Fox.

Стоит отметить, что, в октябре 2018 года глава Белого дома заявил о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который действовал с 1987 года. При этом Трамп утверждал, что причиной выхода США из ДРСМД якобы стало «нарушение» его условий российской стороной.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал голословными обвинения главы Белого дома, отметив, что они являлись предлогом для выхода Вашингтона из ДРСМД. Российский лидер отмечал, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки американской системы противоракетной обороны на территории Румынии.

В настоящее время между Россией и США действует договор США СНВ-3, который регулирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Срок действия договора заканчивается в феврале 2021 года. Российская сторона неоднократно заявляла о необходимости продлить действующий договор. В свою очередь Вашингтон заявлял, что к договору должен присоединиться Китай, а новая редакция документа должна включать ряд систем вооружений, которые ранее не входили в договор.

Летом 2019 года глава Белого дома отмечал, что обговаривал новое ядерное соглашение с лидерами РФ и Китая. По словам Трампа, президент России Владимир Путин выражал готовность подписать новый договор об ограничении ядерных арсеналов РФ и США.