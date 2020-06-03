МИД РФ на встрече с делегацией ПНС акцентировал внимание на социологах

Москва, 3 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с заместителем председателя так называемого Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом и министром иностранных дел ПНС Тахиром Сиялой, находящимися в Москве с кратким рабочим визитом.

В ходе обстоятельной беседы стороны обсудили развитие ситуации в Ливии и вокруг нее. Глава МИД РФ напомнил о важности скорейшего прекращения боевых действий и организации переговорного процесса с участием всех политсил и общественных движений этого африканского государства.

«В этом контексте была выражена принципиальная поддержка инициативы председателя Палаты депутатов Ливии Салеха», — подчеркнули в пресс-службе МИД РФ.

Речь идет о предложении по налаживанию межливийских переговоров для выработки компромиссных решений проблем и формирования единых государственных органов власти в Ливии.

Стороны также затронули вопросы о консолидации международных усилий в поддержку ливийского урегулирования под эгидой ООН при опоре на решения Международной конференции по Ливии, прошедшей в Берлине в январе этого года 19 января, а также на резолюцию 2510 Совета безопасности ООН.

Лавров также подтвердил готовность российских экономоператоров возобновить свою деятельность в Ливии после нормализации военно-политической обстановки в этой стране.

Кроме того, перед Майтигом и Сиялой был в очередной раз поставлен вопрос о необходимости скорейшего и безусловного освобождения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, схваченных в Триполи в мае минувшего года.

С тех пор их незаконно удерживают в частной тюрьме «Митига», которая принадлежит боевикам RADA. Эта группировка входит в состав «МВД» так называемого ПНС Ливии, руководство которого при этом отрицает свою причастность к незаконному удержанию граждан РФ.