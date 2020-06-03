Крест не лобызать, использовать перчатки. Легойда о правилах в храмах РПЦ из-за COVID-19

Крест не лобызать, использовать перчатки, соблюдать социальное дистанцирование — именно такие правила теперь действуют в храмах Русской православной церкви (РПЦ). Церкви Подмосковья сегодня, 3 июня, открылись для прихожан после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. На какие изменения пришлось пойти церкви из-за эпидемии? Подробнее о том, как работают храмы после выхода из самоизоляции — в большом интервью Федерального агентства новостей с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиром Легойдой.

— Сегодня свои двери для прихожан снова открыли храмы в Московской области. Какие меры безопасности принимаются для недопущения распространения коронавирусной инфекции?

— Доступ прихожан в храмы со дня открытия будет обеспечен с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции во время богослужений из расчета один человек на четыре квадратных метра. Еще 17 марта Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом была утверждена инструкция в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции. В ней перечислены правила, составленные с учетом канонической и богослужебной традиции Русской православной церкви, которые соблюдаются и будут соблюдаться до улучшения эпидемиологической обстановки.

— Как изменилось проведение религиозных обрядов из-за пандемии?

— Церковные таинства всегда остаются неизменными, и пандемия не сможет поменять их природу. Те временные меры, которые приняты сейчас, ни в коей мере не являются изменением порядка богослужебной жизни.

— Как, например, теперь будет проходить обряд причастия?

— В инструкции перечислены точные рекомендации по совершению таинств в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В частности, там говорится, что принесение бескровной жертвы ни в коем случае не может быть отменено. Ибо там, где нет евхаристии, нет церковной жизни, а также что святые Тело и Кровь Христовы преподаются во здравие как души, так и тела. С учетом при этом исторической практики православной церкви в условиях эпидемий, преподавать святые Христовы Тайны (символы Тела и Крови Христа в виде хлеба и вина. — Прим. ФАН) с обтиранием после каждого причастника лжицы (небольшая ложка с крестом на конце рукояти. — Прим. ФАН) пропитанным спиртом платом и окунанием затем ее в воду с последующей утилизацией воды согласно практике, предусмотренной при стирке платов. Предписывается также преподавать «запивку» только индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде. Для раздачи антидора (частицы освященного хлеба. — Прим. ФАН) рекомендуется использовать одноразовые гигиенические перчатки. <…> Для утирания уст по отдельности для каждого причастника — использовать бумажные салфетки с последующим сожжением. <…> Причастникам рекомендуется временно воздержаться от лобзания Чаши.

— Есть ли позиция церкви по целованию креста и икон прихожанами сейчас, так как угроза заражения коронавирусной инфекцией все еще не сошла на нет?

— Вместо преподания креста для лобзания по окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан, также рекомендуется регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане. Хочу заметить, что и до пандемии стекло на иконах, к которому прикладывались прихожане, регулярно дезинфицировали.

— Прихожане долгое время не могли посетить церкви. Обращались ли они за консультациями и психологической помощью дистанционно? Какие темы больше всего беспокоили людей в это непростое время?

— Православная служба помощи «Милосердие» во время пандемии активно помогает больным коронавирусом, их близким и всем, кто страдает от сложившейся эпидемиологической ситуации. Работает круглосуточная горячая линия «Милосердие». По телефону 8 (495) 542-00-00 можно получить психологическую помощь, оставить заявку на получение помощи, если вы относитесь к группе риска и вам некому доставить продукты и предметы первой необходимости, если вы попали в другую экстренную ситуацию из-за эпидемии коронавируса... Горячие линии организованы и в епархиях по всей стране. В конце марта социальная сеть «Одноклассники» при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата запустили группу «Поговори со священником». Сейчас в группе больше 20 тысяч участников. 10 священников в режиме онлайн отвечают на звонки, ведут прямые эфиры. За это время поступило более 5 000 звонков. Можно определенно сказать, что людям очень не хватает мудрого пастырского слова, успокоения, радости от возможности помолиться в стенах своего храма.

— Планируете сохранить этот формат взаимодействия с верующими после пандемии?

— Церковь давно взаимодействует с прихожанами в режиме онлайн, но, разумеется, это не заменяет и, уверен, никогда не заменит молитвы в храме, разговора со священником, не говоря уже о таинствах, которые просто невозможно проводить дистанционно.

— Есть ли примерные сроки открытия храмов в других регионах?

— Мы очень ждем открытия храмов по всей стране. Нам известно о письме Анны Поповой от 23 мая в региональные структуры Роспотребнадзора с рекомендациями, какие меры должны приниматься в плане постепенного снятия ограничений на посещение храмов на каждом из трех обозначенных этапов выхода из текущей ситуации. Рабочая группа при патриархе обсуждала эти меры с представителями ведомства. Они представляются вполне приемлемыми. В зависимости от того, какой этап сейчас в том или ином регионе, епархия по согласованию с местной властью будет вводить указанные меры. В ряде регионов процесс уже идет, в некоторых ограничения с самого начала не были такими сильными в связи с эпидемиологической обстановкой.

— Совсем скоро день Святой Троицы, в который верующие традиционно стремятся в храмы. Будут ли двери храмов открыты в этот день для прихожан?

— Повторюсь, все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе и решения санитарных властей. Как я уже говорил, доступ в храмы будет обеспечен с соблюдением всех пунктов инструкции в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции и, разумеется, с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора. Патриарх Кирилл благословил открытие всех храмов Московской епархии для прихожан с субботы. Уже открыты для посещения храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове, где соблюдаются все санитарные нормы. Недавно митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий сообщил, что главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Михайловна Микаилова сообщила ему о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения можно совершать на воздухе, около храмов, также при соблюдении всех санитарных предписаний.