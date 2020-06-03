Прожиточный минимум в России увеличился на 2,2%

Москва, 3 июня. Величина прожиточного минимума по России за первый квартал 2020 года увеличилась на 2,2% по отношению к четвертому кварталу предыдущего года и составила 10843 рубля. Об этом сообщается в соответствующем проекте министерства труда и социальной защиты на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Величина прожиточного минимума за I квартал 2020 г. по отношению к IV кварталу 2019 года увеличилась на душу населения на 2,2%, для трудоспособного населения — на 1,9%, для пенсионеров — на 1,8%, для детей — на 3,3%», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, размер прожиточного минимума в целом по стране за первый квартал текущего года на душу населения составляет 10843 рубля, для трудоспособного — 11731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10721 рубль.

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