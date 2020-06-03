Трамп объяснил, почему участие Путина в саммите G7 необходимо

Вашингтон, 3 июня. Участие России в саммите G7, который пройдет в 2020 году в США, облегчило бы решение многих проблем. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп.

Ведущий телекомпании Fox Брайен Килмид спросил, почему, по мнению Трампа, необходимо пригласить президента России Владимира Путина на мероприятие.

«Это вопрос здравого смысла», — объяснил глава Белого дома.

Трамп напомнил, что президент России помог США с нефтяной индустрией, благодаря чему страна теперь может спасти миллионы рабочих мест в Техасе и других штатах.

«У нас есть G7, его там нет, а половина встреч посвящена России. Если бы он был там, их было бы намного легче решить», — добавил он.

Как напоминает «Царьград», до 2014 года существовал формат G8. Однако в том году Запад ввел санкции против России из-за воссоединения с Крымом, которое прошло в полном соответствии с международными нормами, и начала гражданской войны на Украине. Хоть РФ и указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и желает стране преодоления кризиса. Несмотря на то, что многие европейские политики высказываются за отмену санкций против РФ, G7 до сих пор не вернулась к прежнему формату.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила отказом на приглашение принять участие в саммите «Большой семерки». Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил такое решение острыми разногласиями между ней и Трампом из-за газопровода «Северный поток — 2».