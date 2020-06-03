Клинцевич считает, что Запад не исключает открытый военный конфликт с Россией

Санкт-Петербург, 3 июня. Ни один здравомыслящий политик не станет призывать к агрессивным действиям против России. Такое мнение озвучил член Совета Федерации Франц Клинцевич, выступая в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Защитники» Европы — угроза миру. Зачем НАТО проводит новые учения в условиях эпидемии?»

По его словам, Россия обеспечила безопасность своих границ и не претендует на новые территории.

«У нас основа системы безопасности – ядерный потенциал со всеми компонентами. Все, кто это понимает, знают, что начинать войну с Россией сегодня не стоит, закончится плачевно», — отметил Клинцевич.

Однако у него вызывает озабоченность, что учения, проводимые НАТО – это освоение театра военных действий, схожего с ландшафтом России.

«Учения могли провести в любом месте, но здесь тренировка проходит, рассчитанная на провокацию и нашу реакцию», — обращает внимание сенатор.

Некорректным он считает и проведение учений в период пандемии коронавируса, поскольку есть опасность возникновения второй волны пандемии. Военные будут контактировать с гражданским населением, поэтому проблемы могут возникнуть и у границ России.

Кроме того, парламентария волнует то обстоятельство, что учения проходят на фоне последних заявлений американского руководства об испытании ядерного оружия, отказов от договоров, испытания ракет средней и меньшей дальности.

«Все это говорит о том, что открытый военный конфликт против нас Запад не исключает, и поэтому систематически проводит тренировки», — уверен Франк Клинцевич.

На вопрос, нужно ли нам предпринимать ответные действия, проводить, например, учения российских вооруженных сил вблизи границ США, политик ответил, что Россия выстраивает сугубо оборонительную доктрину. При этом российские военные специалисты наблюдают, анализируют ситуацию и принимают соответствующие решения.