Хорватские СМИ назвали Широкова «главным алкоголиком современного футбола»

Загреб, 3 июня. Хорватское издание Sportske Novosti посвятило статью российскому футболисту Роману Широкову. Авторы статьи раскритиковали образ жизни спортсмена.

В июле Широкову исполнится 39 лет. Хорватские СМИ назвали его «главным алкоголиком современного футбола». Эксперты отметили, что россиянин был одним из лучших полузащитников в своей стране.

Ему пророчили яркую карьеру, но этому помешали проблемы со спиртным. Как отмечает издание, «пагубная привычка» проявилась у Широкова еще в юности.

СМИ также приводят слова самого футболиста о своей зависимости. Справедливости ради Sportske Novosti пишут, что Широков все же переборол эту слабость и попал в сборную страну в возрасте 27 лет. Изменить образ жизни ему помогла супруга Екатерина, резюмирует хорватское издание.

За свою карьеру в «Зените» Широков неоднократно становился героем скандалов. У него было несколько конфликтов с партнерами по команде и даже с фанатами сине-бело-голубых. Но, несмотря на сложный характер, эксперты признают, что Широков умеет играть в футбол.

25 мая петербургский «Зенит» отметил 95-летие. Фанаты в городе на Неве устроили красочное шоу с запуском в небо воздушного шара.