Минздрав РФ расширил список возможных лекарств для лечения COVID-19

Москва, 3 июня. Минздрав РФ расширил список возможных лекарств для химиопрофилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в перечень включены 15 препаратов.

В ведомстве подчеркнули, что документ был разработан междисциплинарной рабочей группой ведущих экспертов на основе российского и зарубежного клинического опыта.

«В новой версии методических рекомендаций значительно переработаны и расширены все разделы», — отметили эксперты Минздрава.

В частности, в список попали гидроксихлорохин или мефлохин. Кроме того, для профилактики инфекции у взрослых пациентов можно использовать интраназальное (впрыскивание через нос) введение рекомбинантного интерферона альфа (ИФН-α).

В Минздраве обратили внимание, что в ряде стран из-за сложной эпидемической ситуации для медикаментозной профилактики используют хлорохин, гидроксихлорохин и мефлохин. Однако, как подчеркнули эксперты, у беременных проведение медикаментозной профилактики COVID-19 возможно только через интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α.

Список возможных лекарств был опубликован в обновленных рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19. Он доступен на официальном сайте министерства.

По последним данным, в России было выявлено 432 277 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. С начала эпидемии выздоровели 195 957 человек, 5 215 пациентов скончались.