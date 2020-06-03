Путин жестко раскритиковал власти Красноярского края из-за ЧП в Норильске

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике власти Красноярского края, которые не смогли своевременно отреагировать на инцидент с разливом дизельного топлива в Норильске.

Главу государства возмутила запоздалая реакция властей Красноярского края на ЧП в Норильске, а также тот факт, что руководство края узнало о чрезвычайном происшествии из социальных сетей.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — возмутился президент в ходе совещания по ликвидации ЧП в Красноярском крае.

Кроме того, Путин удивил доклад главы Красноярского края Александра Усса, который не смог предложить пути выхода из сложившейся ситуации.

«Что доклад закончил? А что делать-то? Вы же губернатор!» — раздраженно спросил глава государства.

Разлив дизельного топлива произошел 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. По предварительным данным, причиной ЧП стала разгерметизация одного из резервуаров с дизельным топливом. В результате ЧП разлилось около 20 тысяч кубометров топлива, часть которого попала в воду реки Амбарная.

В ходе совещания президент потребовал доклада от руководителя предприятия, на котором произошел инцидент.

В свою очередь вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов выразил уверенность, что масштабы ЧП могли быть значительно меньше, если бы глава предприятия и администрация Норильска проинформировали руководство края об инциденте.