Сервис BlaBlaCar снова заработал в России

Москва, 3 июня. Cервис по поиску попутчиков BlaBlaCar снова заработал в России, сообщили в пресс-службе компании.

В связи со снятием ограничений в регионах страны BlaBlaCar возобновляет работу и внедряет меры профилактики. Водителям порекомендовали брать только одного попутчика на заднее сиденье.

Всем пассажирам рекомендовано носить маски и перчатки. Водитель должен поддерживать чистоту в салоне автомобиля, используя дезинфицирующие средства. Также необходимо регулярно проветривать машину.

BlaBlaCar пользуется популярностью у россиян, сервис работает в 22 странах по всему миру.

В Москве ранее заработал сервис каршеринга, однако на него распространяются некоторые ограничения. Брать машину в аренду можно не менее чем не пять дней.

Таким образом ротация автомобилей среди клиентов будет минимальной. После каждого водителя автомобиль должны тщательно дезинфицировать.