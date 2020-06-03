Рита Дакота рассказала, что могла стать жертвой «бердянского маньяка»

Москва, 3 июня. Российская певица белорусского происхождения Маргарита Герасимович, больше известная как Рита Дакота, на своей странице в Instagram рассказала о том, что чуть не стала жертвой серийного убийцы. По ее словам, они с матерью несколько раз получали приглашение от мужчины, который позже оказался маньяком.

«Мы с мамой несколько раз получали «приглашение» зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал», — сообщила артистка.

Поклонники предположили, что она имеет в виду украинского серийного убийцу Руслана Хамарова, который убил в течение 2000–2003 годов 11 женщин и был приговорен судом к пожизненному заключению. При этом своих жертв житель Бердянска насиловал и сбрасывал в колодец.

Певица уточнила, что жила по соседству с преступником. Она несколько раз получала приглашение зайти к нему.

«Слава богу, мы пиво не пьем, да, мам?» — с иронией написала она.

Ранее Рита Дакота пожаловалась на «отвратительный день». Артистка поделилась с подписчиками, что ненавидит осень, рассказала о конфликте с маленькой дочерью и своей матерью и призналась, что опозорилась на концерте в Кремле из-за технических неполадок.

О проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться, она написала в своем аккаунте в Instagram. По словам артистки, ее дочь плохо вела себя и не слушалась. В результате Дакота расплакалась и поссорилась со своей матерью, когда та пыталась ее успокоить.

В завершение дня у Риты возникли проблемы на концерте в Кремле. Произошедшее на сцене в тот день певица назвала «адским эпик фейлом». Она рассказала, что решила не брать на концерт своего звукорежиссера ради одной песни, и во время ее выступления возникли технические неполадки.