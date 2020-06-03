В Росгвардии рассказали, ждать ли послабления со справками для тиров

Ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, могут быть смягчены в Москве в середине июня. После этого в случае соответствующего решения столичных властей заработают многие публичные заведения: рестораны, кинотеатры, салоны красоты и спортивные заведения, в том числе стрелковые огнестрельные тиры.

В связи с этим в редакцию Федерального агентства новостей поступил вопрос от читателей, когда все же откроются тиры в российской столице? И не планируется ли для привлечения клиентов, в формате «рекламной» акции, хотя бы временно отменить необходимость предоставления справок для их посещения?

Напомним, что после ряда инцидентов, зачинщиками которых оказались психически больные посетители, в стрелковых тирах стало обязательным предоставление справки по форме 002-о/у, для получения которой нужно пройти медкомиссию из офтальмолога, нарколога и психиатра, сделать электроэнцефалограмму и химико-токсикологическое исследование мочи. Также необходима справка об отсутствии судимости.

То есть в тирах требуют столь же полный пакет документов, как и в случае получения разрешения на оружие. Но если для профессиональных спортсменов оформление таких бумаг целесообразно, то для любителей пострелять от случая к случаю справки, имеющие небольшой срок годности, — настоящая головная боль»

Так стоит ли ждать хотя бы временных послаблений в этой сфере на фоне смягчения пандемии в Москве?

«Не хотим лишиться лицензии»

В Учебно-стрелковом центре Измайлово ДОСААФ корреспонденту ФАН заявили, что они еще не открылись и ждут решения властей.

«Пока ничего нет. Собянин сказал: до 15 июня все спортивно-развлекательные комплексы закрыты», — отметил представитель организации.

Источник объяснил, что никакого послабления по справкам любителям пострелять также ожидать не стоит.

«Без справки вряд ли получится… Скажу вам больше: сейчас, когда мы откроемся, будут комиссии одна за другой, и лицензии мы лишаться не хотим», — подчеркнули в учебно-стрелковом центре.

В свою очередь, в пресс-службе ДОСААФ России корреспонденту ФАН напомнили, что в период распространения коронавирусной инфекции стрелково-спортивные объекты этой организации не функционировали, а сейчас как раз ведется подготовка к их открытию.

«Чтобы возобновить работу, стрелковые объекты ДОСААФ России должны предварительно выполнить рекомендации Роспотребнадзора от 25 мая по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 , — уточнил собеседник ФАН.

Поэтапное снятие ограничений со стрелковых объектов общества будет проходить в соответствии с дальнейшими решениями высших должностных лиц субъектов РФ, с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионах и на основании предложений и предписаний главных государственных санитарных врачей на местах, добавили в пресс-службе.

Источник уточнил, что некоторые тиры в российской столице также руководствуются распоряжением столичного департамента спорта от 29 мая «О возобновлении работы спортивных объектов, расположенных на территории города Москвы, в целях проведения тренировок спортсменов».

Решение — за Росгвардией

Президент Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин объяснил, что отказ того или иного огнестрельного тира от «справочного» режима чреват уголовным делом для его директора.

«Клуб или иной стрелковый объект не имеет права отказываться от требования справок. Это вопрос безопасности, и такое нарушение уголовно наказуемо для директора. Они работают по регламенту Росгвардии», — отметил Крючин.

Как стало известно ФАН, решениями в этой сфере заведует лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии.

«Мы регулируем работу тиров, различных торговых заведений, в том числе государственных. В коронавирусный период все решения определяют органы власти. Если местные власти примут решение открыть тиры, парки, кинотеатры и все остальное, то они будут открыты в соответствии с местным законодательством», — рассказали в Росгвардии.

Что касается послаблений, то в свое время произошел ряд ЧП, связанных с оружием, в том числе и в тирах, напомнил источник.

«В связи с этим Госдума приняла решение, которое было поддержано в том числе всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, а также экспертным сообществом, — объяснил собеседник. — Были предприняты дополнительные меры, связанные с безопасностью, включая необходимость предоставления справки о здоровье, из наркодиспансера и т. д.»

По словам представителя ведомства, эти нормы не пересматривались, несмотря на поступающие просьбы отменить или облегчить сбор справок для тиров.

«Их пересмотр и какое бы то ни было смягчение пока не планируются. Но этот вопрос актуален, по поводу него периодически идут обращения. Но будут ли приняты какие-то решения, покажет время», — подытожил он.

Без справки нельзя

Директор юридического агентства «Антикризисный центр» Сергей Подъяпольский в интервью ФАН подтвердил, что требование наборов документов в огнестрельном тире правомерно.

«Справка по форме 002-о/у и справка о несудимости — это условия передачи оружия и патронов спортивными и образовательными организациями на стрелковых объектах для проведения учебных и тренировочных стрельб», — пояснил юрист.

По его словам, никаких послаблений в соответствующем постановлении правительства РФ №814 на данный момент нет.

«И, думаю, что исходя из общей логики властей, они маловероятны», — подытожил Подъяпольский.

И все же любителям пострелять унывать не стоит. Для покупки пневматического оружия и стрельбы в пневмотирах не нужны никакие справки. Ну а тем, кто действительно любит огнестрельное оружие, возможно стоит задуматься об оформлении полноценного пакета документов.

Напомним, что пандемия SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. В России о первых двух заболевших было объявлено 31 января. На сегодняшний день в России было зафиксировано 432 277 случаев инфицирования коронавирусом. 195 957 человек вылечились, 5215 заболевших спасти не удалось. За это время в нашей стране было проведено 11 426 045 тестов на COVID-19.