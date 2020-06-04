Троица и Троицкая суббота 2020: как поминать, «кормление покойников», что нельзя делать

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — все христианские конфессии в 2020 году отметят в один день, 7 июля. В православии, в отличие от западных ветвей христианства, Троица объединена с Пятидесятницей. Об истории и традициях этого праздника читайте в материале Федерального агентства новостей.

На Руси Троица знаменовала окончательное наступление лета. Троицкая неделя, очень важная в славянской обрядовости, фактически начиналась с четверга перед Троицей (Семик, Зеленые святки) и продолжалась всю послепраздничную седмицу.

В народной традиции не менее важной, чем сам праздник, считалась Троицкая родительская суббота (в 2020 году приходится на 6 июня). Также очень почитался Духов день (у православных — следующий день после Троицы, в 2020 году приходится на 8 июня).

Троицкая родительская суббота 2020: главный день поминовения усопших

Согласно церковной традиции, в Троицкую вселенскую родительскую субботу принято поминать всех умерших христиан. В христианстве триединство Бога символизирует не только связь Ветхого и Нового заветов (Библии и Евангелия), но и спасение Иисусом Христом всех, кто в него уверовал.

Троицкая суббота является важнейшим поминальным днем в году, когда у православных принято церковное поминовение умерших близких.

Как поминать усопших

В России с давних времен этот день связан с определенной обрядовостью, которая сохранялась даже во времена гонений на христианство в советские годы.

У верующих в Троицкую субботу принято посещать церковь, заказывая поминовение усопших близких, а также ходить на кладбище. В связи с пандемией, вызванной коронавирусом, в этом году храмы были длительное время закрыты для верующих, в том числе в пасхальные дни (после Пасхи есть специальный поминальный день Радоница). Кладбища также были закрыты для посещений.

Сейчас эпидемия отступает, храмы постепенно начинают открываться, посещение кладбищ уже разрешено при условии использования защитных масок и перчаток.

Поэтому в Троицкую субботу и на Троицу на кладбищах ожидается большое количество народу. По традиции в этот день нужно привести в порядок могилы усопших близких, украсив их цветами и зеленью, а также устроить дома поминальную трапезу.

Обычай «кормления покойников», когда верующие устраивают застолье прямо на могилах, церковь не одобряет. Тем не менее, традиция жива, особенно в южных областях, где кладбищенские трапезы бывают довольно обильными. До сих пор по народной традиции многие оставляют на могилах умерших сладости. Взять лакомство с могилы особым грехом не считается, поскольку это не столько угощение для покойника, сколько форма милостыни нищему, голодному, прохожему. Однако уносить с кладбища этот дар нельзя, считается греховным. Не утерпел, взял конфетку — съешь ее сразу, помянув добрым словом того, с чьей могилы получил угощение.

Сегодня большинство верующих, как предписано обычаем, скромно помянув близких на кладбище, трапезничают дома. Традиционные поминальные блюда — блины, кутья (поминальная рисовая каша с изюмом, немного такой каши принято оставлять на могиле для птиц), а также кисель. По славянской традиции одним из важнейших ритуальных блюд являются яйца: печеные, вареные или в виде яичницы.

Что нельзя делать в Троицкую субботу

Повторим: церковь не одобряет языческие традиции устраивать пирушки на могилах, поэтому любителям старины стоит соблюдать аккуратность и не злоупотреблять народными поминальными обрядами.

Что касается народных суеверий, то на Руси Троицкая неделя была связана с опасениями обидеть мертвых и разозлить русалок. Отсюда запреты на рукоделие (чтобы не «уколоть» иголкой покойника), а также на купание и стирку в открытых водоемах. В Троицкую неделю вообще с водой старались не шутить. Скотину к открытым водоемам и к лесу, где резвилась пробудившаяся водная нечисть, не подпускали, в бане не мылись, детей не купали.

Опасной также считалась уборка, особенно орудование веником: это могло не понравиться домовому, и тот мог позвать на подмогу водяного и всю русалочью компанию.

Согласно суевериям, водяную нечисть можно было задобрить, бросив в водоем немного еды или вылив туда чуть-чуть молока, до которого русалки считаются большими охотницами.

Девушки, чтобы приманить красоту и удачу, а также отвадить завистниц, просили русалочьей помощи в сердечных делах. Для этого красавицы задабривали водяную нечисть брошенными в воду украшениями и лентами.