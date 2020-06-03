Первый магазин-конкурент IKEA открылся в России

Москва, 3 июня. Датский ретейлер мебели и товаров для дома Jysk открыл свой первый магазин в Москве. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая точка площадью 1500 квадратных метров появилась в торговом центре «Тройка» в Красносельском районе столицы. Вместе с ней в России стал доступен и интернет-магазин.

Новое пространство еще не открылось для покупателей из-за коронавируса, но готово начать работу после снятия ограничений с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«Так как для Jysk главной целью являются комфорт и безопасность покупателей и сотрудников, магазин встретит гостей с соблюдением всех мер предосторожности: санитайзеры при входе, обработка антибактериальными средствами всего помещения, разметка на полу для соблюдения дистанции в 1,5 метра, а также наличие масок и перчаток у всего персонала», — рассказали в компании.

Ранее ретейлер сообщал, что планирует открыть в Москве два магазина. Помимо «Тройки», Jysk намерены разместить в одном из зданий торгово-промышленной зоны «Алтуфьево». Площадь второго магазина будет несколько скромнее — 1200 квадратных метров.

Представитель датской сети рассказал, что инвестиции в один магазин закладывались в объеме 300-350 тысяч евро. Ежегодно Jysk планирует открывать в России как минимум 10 магазинов, начиная с Москвы и Подмосковья. В ближайшие 10-15 лет компания намерена запустить в стране 200 точек.

Jysk является крупнейшим мебельным ретейлером Дании. Его серьезным конкурентом является IKEA, которая насчитывает 2,9 тысячи магазинов в 52 странах мира.

Недавно стало известно, что IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду. В компании объяснили, что имеют отдельную стратегию по повторному использованию и переработке мебели, и сдача ее в аренду — лишь одно из направлений.