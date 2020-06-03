Российские эксперты солидарны с арабскими СМИ, назвавшими методы ПНС террористическими

Арабские СМИ не оставили без внимания попытку режима ПНС, обещавшего помочь в освобождении российских социологов, шантажом добиться изменения позиции России по Ливии. Запись разговора, опубликованная Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), стала еще одним доказательством преступных методов, которыми боевики ПНС не стесняются пользоваться.

Речь идет о событиях, которые разворачивались в мае 2019 года: спустя некоторое время после похищения социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана с ФЗНЦ связался представитель так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халед аль-Мишри, глава Высшего государственного совета. В диалоге он отметил, что ПНС готово оказать содействие в освобождении исследователей, но взамен они хотели бы, чтобы Москва поддержала ПНС на международных площадках. Халед аль-Мишри прибегнул к шантажу, не понимая, что общественная организация не может заниматься подобными вопросами.

Арабские журналисты изучили аудиозапись их разговора, убедившись, что Халед аль-Мишри продемонстрировал истинное лицо боевиков, засевших в Триполи. Издания Libyaakhbar и Roayahnews отмечают, что Халед аль-Мишри действует методами террористов, потому что в Ливии он является лидером «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ). Libya24 напоминает, что заявления ПНС о нарушении россиянами визового режима не соответствует действительности — фотографии их документов были опубликованы. Штампы ливийского посольства и номера документов подтверждают, что социологи находились в североафриканской стране абсолютно легально.

Издание Gulf365 указывает, что шантаж стал продолжением позиции ПНС по предложениям мирного урегулирования, поступающим от РФ, которые боевики отвергают. Gulf365 напоминает, что террористы прибегали к угрозам в адрес граждан других стран, пытаясь оказать давление на правительства Египта, Франции и Южной Кореи.

Вместо обсуждения мирных инициатив, предложенных российской стороной, ПНС прибегло к стандартным методам террористов. Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев считает, что ПНС пытается воздействовать на что угодно, чтобы получить определенные выгоды.

«Это стандартный набор инструментов — захватили заложников — давай торговаться. Набор террористов известен. В этой ситуации [кризисе в Ливии] заинтересовано большое количество внешних лиц, и американская сторона, и турецкая, которая сейчас проявляет особое рвение, и арабская. Я думаю, все это звенья одной цепи, противостояния одной коалиции с другой, где каждый хочет ухватить свой кусок. Здесь можно воздействовать на что угодно, как это произошло в случае с российскими социологами», — отметил он.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов уверен, что режим ПНС не может самостоятельно принимать решения. По его мнению, попытка шантажа с российскими социологами продиктована позицией внешних сил.

«Насколько я информирован, здесь вопрос не о позиции ливийцев, а о том, что в Ливии «определяют погоду» определенные американские круги. Потому что, судя по всему, ливийцы сами не распоряжаются. Было много подходов к правительству к отдельным влиятельным лицам в Триполи и Мисурате, которые были готовы поучаствовать в освобождении. В конечном итоге все заканчивалось одной короткой фразой: «Мы-то готовы, но нам американцы не позволяют». Вся ситуация, связанная с захватом наших людей, контролируется американскими спецслужбами», — пояснил эксперт.

Матузов добавил, что ситуация с социологами, как и многочисленные недоказанные заявления о «российском вмешательстве», используется для того, чтобы оправдать военное присутствие США в Триполи. Вероятно, шантаж изначально был произведен с расчетом, что Москва готова на все в некоторых вопросах.