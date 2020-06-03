В Госдуме назвали поправки в Конституцию РФ эффективным способом помочь молодежи

Москва, 3 июня. Молодежная политика формирует будущее России, поэтому так важна посвященная ей поправка в конституцию. Такое мнение выразил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Поправка, которую собираются внести в 72-ю статью основного закона страны, подразумевает, что молодежная политика перейдет под совместное ведение РФ и субъектов.

Марченко считает, что такой шаг очень важен, поскольку поправка является эффективным способом помочь молодежи. Она направлена на поддержку специалистов, стремящихся начать самостоятельную жизнь и создать семью.

Депутат заметил, что именно от того, насколько образована, сильна и нравственна молодежь, зависит место страны в мире.

«Молодежь – это наше все. <…> У нас молодежная политика, на мой взгляд, должна быть на первом месте», – цитирует депутата «Слово и Дело».

Марченко подчеркнул, что молодые люди всегда должны видеть перспективу и знать, что их здоровые амбиции могут быть реализованы. Поэтому особое значение приобретает наличие социальных лифтов для молодежи.

Глава Управления по молодежной политике и патриотическому воспитанию ФГБОУ ВО «РГУТИС» Алина Кугушева считает, что молодежная политика государства должна предусматривать комплексное воспитание, в том числе психологию и предоставление возможности начинающим специалистам попробовать свои знания и умения на практике.

По ее мнению, одним из способов может стать привлечение молодежи к участию в организации различных мероприятий. Навыки, приобретенные в процессе, помогут построить собственную жизнь, считает Кугушева.

Она подчеркнула, что молодые люди в настоящее время сталкиваются со множеством проблем. Поможет с их решением поправка к Конституции РФ, которая выводит молодежную политику на новый уровень.

Напомним, что эта и другие поправки к Конституции РФ вступят в силу только после всенародного голосования. И в том случае, если их поддержит большинство граждан. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

Ранее за поправку о защите семьи, материнства, отцовства и детства высказалась член Госдумы Елена Вторыгина. По ее мнению, такой шаг станет началом масштабной работы в области этого института, это касается и образования.