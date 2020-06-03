Путин отклонил приглашение Джонсона на саммит по вакцине от COVID-19

Москва, 3 июня. Президент РФ Владимир Путин не примет участия в онлайн-саммите по вакцине от пневмонии нового типа Global Vaccine Summit 2020. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Приглашение на саммит, который запланирован на 4 июня, Путину направил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«На высшем уровне участие не предусмотрено», — пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В качестве основной цели виртуального саммита заявлена мобилизация ресурсов для всеобщей доступности вакцины от коронавирусной инфекции, передает «Ридус».

МИД Великобритании сообщил, что участники саммита намерены собрать 7,4 миллиарда долларов на нужды Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Средства будут направлены на вакцинацию 300 миллионов детей по всему миру от кори, брюшного тифа и полиомиелита.