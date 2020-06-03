В Швеции пожалели, что не ввели карантин из-за высокой смертности от COVID-19

Стокгольм, 3 июня. Властям Швеции следовало бы принимать более серьезные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, признал главный эпидемиолог королевства Андерс Тегнелль.

По его словам, если страна в будущем вновь столкнется с этим заболеванием, то, вероятнее всего, власти предпримут нечто среднее между тем, «что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир».

«Думаю, что мы многое могли бы улучшить из того, что было сделано, это совершенно очевидно»,— добавил Тегнелль в эфире Шведского радио.

Врач признал, что в Швеции слишком много заразившихся пациентов умерли слишком быстро. Однако, по словам специалиста, пока нельзя утверждать однозначно, какие именно меры нужно было принимать изначально, чтобы борьба с коронавирусом была максимально эффективной.

«На самом деле все страны использовали все подряд меры с самого начала. Но проблема в том, что неизвестно, какие из принятых многочисленных мер лучше всего помогают», — считает Тегнелль.

По его мнению, ясность появилась сейчас уже после того, как были сделаны разные шаги.

«Потом, возможно, мы извлечем из этого какой-то урок относительно того, что еще кроме принятых нами мер можно было бы сделать без введения полного карантина»,— пояснил он.

По последним данным, в Швеции было выявлено около 38,6 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4468 человек скончались. С 12 по 19 мая стало известно, что в королевстве был зафиксирован самый высокий показатель смертности в Европе. По данным издания Our World In Data, он был выше, чем в США и Канаде.