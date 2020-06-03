Патологоанатом Кактурский назвал основные загадки коронавируса

Москва, 3 июня. Коронавирус все еще является для медиков загадкой, заявил президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский. По его словам, несмотря на то, что патологоанатомы Москвы издали очень солидный атлас по характеристике поражений органов при COVID-инфекции, болезнь пока еще во многом представляет для врачей загадку.

«Оно похоже на грипп и на SARS, но гораздо коварнее, потому что, выбрав своих жертв, добивает их до конца», — подчеркнул специалист.

По его словам, коронавирус гораздо больше поражает легкие. При этом около 5% людей переносят его очень тяжело. Речь идет не только о людях из групп риска, но и о молодых.

«Можно только предположить, что у них имелись приобретенные или наследственные дефекты иммунной системы», — объяснил эксперт.

Кроме того, ученый объяснил, что в отличие от пневмонии, коронавирус, как правило, предполагает двустороннее воспаление легких, при котором происходит так называемое диффузное альвеолярное повреждение. Как пишет «Московский комсомолец», это означает блокаду аэрогематического барьера, служащего границей для насыщения крови кислородом воздуха.