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ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

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ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

Пандемия COVID-19 не стала помехой для военной активности США и НАТО в Польше и Прибалтике. Руководство Североатлантического альянса отказало России приостановить военные учения во время пандемии коронавируса. Федеральное агентство новостей публикует доклад «Защитники Европы».

Так, в Польше с 5 по 10 июня текущего года на полигоне Дравско-Поморске пройдут военные учения Allied Spirit XI. Они непосредственно связаны с более масштабным этапом DEFENDER-Europe 20.

Угроза коронавируса не волнует НАТО.

В рамках DEFENDER Europe-20 на территорию европейских стран будут переброшены около 20 тысяч военнослужащих армии США вместе с военной техникой. Всего в учениях примут участие 37 тысяч военных из стран блока НАТО.

С 7 по 16 июня в Балтийском море будут проходить учение НАТО BALTOPS-2020. Участие примут 19 стран альянса: США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония, Германия, Испания, Швеция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Канада, Турция, Финляндия, Дания, Португалия и Польша. В составе привлекаемых подразделений — 29 самолетов, 29 кораблей и свыше трех тысяч человек личного состава.

Учения, которые будут проводить НАТО.

В учениях Allied Spirit XI примут участие около двух тысяч польских и четыре тысячи американских военных, свыше 230 различной военной техники и 100 танков. Одновременно пройдут военные учения Anakonda 20 с участием всех компонентов польской армии. Также с 5 по 15 июня в Латвии пройдет многонациональные учения противовоздушной обороны Tobruq Arrows 2020.

Учения Allied Spirit XI

Напомним, 6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии.

Усиление НАТО

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

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