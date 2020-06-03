ФАН публикует доклад «Защитники Европы»

Пандемия COVID-19 не стала помехой для военной активности США и НАТО в Польше и Прибалтике. Руководство Североатлантического альянса отказало России приостановить военные учения во время пандемии коронавируса. Федеральное агентство новостей публикует доклад «Защитники Европы».

Так, в Польше с 5 по 10 июня текущего года на полигоне Дравско-Поморске пройдут военные учения Allied Spirit XI. Они непосредственно связаны с более масштабным этапом DEFENDER-Europe 20.

В рамках DEFENDER Europe-20 на территорию европейских стран будут переброшены около 20 тысяч военнослужащих армии США вместе с военной техникой. Всего в учениях примут участие 37 тысяч военных из стран блока НАТО.

С 7 по 16 июня в Балтийском море будут проходить учение НАТО BALTOPS-2020. Участие примут 19 стран альянса: США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония, Германия, Испания, Швеция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Канада, Турция, Финляндия, Дания, Португалия и Польша. В составе привлекаемых подразделений — 29 самолетов, 29 кораблей и свыше трех тысяч человек личного состава.

В учениях Allied Spirit XI примут участие около двух тысяч польских и четыре тысячи американских военных, свыше 230 различной военной техники и 100 танков. Одновременно пройдут военные учения Anakonda 20 с участием всех компонентов польской армии. Также с 5 по 15 июня в Латвии пройдет многонациональные учения противовоздушной обороны Tobruq Arrows 2020.

Напомним, 6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии.