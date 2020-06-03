Москва, 3 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как укрепить иммунитет к коронавирусу.

«Иммунитет вы не купите в аптеке. Ежедневные физические нагрузки являются единственным способом укрепить иммунитет. Необходимо заниматься 30-40 минут каждый день… Надо закаляться, надо иметь нормальный вес. В рационе должны присутствовать овощи и фрукты», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 6,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 380 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 423 тысяч случаев, более пяти тысяч скончались. Более 195 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.