Политолог объяснил роль специалистов «демократического управления» в афере ЕС на Украине

Европейский союз направляет на Украину под видом помощи только «аферистов», чтобы они внедрялись в местные коррупционные схемы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на объявление Советом Европы набора специалистов «демократического управления», чтобы привлечь их для проведения консультаций на Украине. Как пишет RT, на расходы проекта заложено 450 тысяч евро.

Местные эксперты будут работать по двум направлениям. Первое связано с реализацией реформы по децентрализации власти в стране. В рамках его специалисты займутся проведением консультаций по политическим и юридическим вопросам государственного управления.

Второе направление предполагает «наращивание потенциала демократического управления» в государственных органах на Украине. Эксперты будут организовывать разные мероприятия, готовить доклады и участвовать в семинарах.

Политолог Юрий Кот считает, что данное объявление Совета Европы нужно публиковать под названием «Ищем козлов отпущения». По его словам, такая программа европейской помощи предусматривает только одну цель – «не мешайте грабить» Украину политической и экономической элите ЕС.

«В данной ситуации, когда на Украине распродается земля, конечно, нужны какие-то подсадные утки или козлы отпущения, которые должны будут все это дело покрывать. Но вообще мы уже не первый раз видим попытки пришлых варягов внедряться в украинскую политику. Все это заканчивается всегда однотипно: они вахтовым методом поработают полгода, а потом уезжают с немалым капиталом к себе домой за рубеж, — отметит Кот в интервью ФАН. — Побывав на Украине, они внедряются в украинские коррупционные схемы, которые являются подпиткой для многих международных аферистов. Это все обычная афера, такая же, как сам по себе Евросоюз».

Такие специалисты по «демократическому управлению», по мнению политолога, вряд ли могут принести благо украинскому государству и народу. «Аферисты», которые приедут на Украину из Европы, будут только помогать «высасывать ресурсы» из страны, уверен собеседник ФАН.

«Когда Европа начинает помогать, то это значит, что будут продолжать грабить Украину. Очень жаль наблюдать за этим процессом, поскольку украинцы, к сожалению, не проявляют элементарного инстинкта самосохранения. Такое ощущение, что все внутри Украины смирились с мыслью, что страна подлежит самоликвидации, и главное, чтобы это произошло как можно быстрее. Украинцы сегодня говорят: не мешайте им грабить. Об этом можно сказать после того, как увидишь рейтинги нынешней власти. В таком случае все понимают, что эта страна обречена, а граждане ждут, когда все закончится», — сказал он.

К сожалению, невозможно остановить этот процесс, когда Евросоюз присылает своих «гаулейтеров» на Украину, утверждает Кот.

«Они взяли Украину в свои руки и грабят ее по праву победителя. Украинский народ этому радуется, но это будет происходить до тех пор, пока он не останется без штанов», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, что Украина стремится к европейской интеграции. В феврале 2019 года Верховная рада по инициативе действующего на тот момент президента страны Петра Порошенко приняла в конституцию изменения, закрепившие курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.

Однако все попытки стать членом ЕС для Украины оказались безуспешны. Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан подчеркнул, что тема членства Украины в ЕС не стоит на повестке.

При этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко убежден, что в случае подписания с Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом украинской экономике придет конец.