Правительство Башара Асада восстановило электричество в пригородах городов Тель-Тамр и Заркана, находящихся на севере провинции Хасака. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) рассказывает, как проходил ремонт разрушенной инфраструктуры.

Специалисты технического обслуживания управления электроэнергетики из города Тель-Тамр смогли восстановить электроснабжение домов 28 деревень, где не было света из-за повреждения высоковольтных сетей. Электроэнергию вернули после почти шести месяцев перерыва, вызванного повреждением электросети в результате обстрела со стороны турецких сил и подконтрольных Анкаре вооруженных группировок.

Как говорит начальник управления электроэнергетики в Тель-Тамр Фахд Самайл, специалисты смогли завершить ремонт и восстановить электричество благодаря координации с российскими силами. По его словам, специалисты из РФ помогли провести необходимые работы, также согласовав процесс с турецкой стороной. Это было непросто, поскольку члены вооруженных группировок, ответственных за обстрелы, отказывались от соглашений и пытались сорвать ремонтные работы.

Известно, что было повреждено 600 метров линий электропередач, находящихся на линии соприкосновения сирийских правительственных сил и протурецких вооруженных оппозиционных группировок в провинции Хасака.

Как говорит Фахд Самайл, из-за расположения основных опор линий электропередач в данном районе, эти объекты часто страдают. Ранее местными жителями фиксировались неоднократные нападения со стороны турецкой армии и ее фракций на объекты инфраструктуры. Так, из-за их обстрелов электричество в деревнях рядом с Тель-Тамром, Зарканом и Абу-Расином пропадало семь раз.

Правительство Башара Асада активно занимается восстановлением подконтрольных территорий, которые удалось отбить у вооруженных группировок. Особое внимание уделяется инфраструктурам объектов, разрушенных террористами. Ранее были отремонтированы поврежденные участки трассы М5 «Дамаск — Алеппо», возрождены культурные достопримечательности в Пальмире и сельскохозяйственные предприятия в Эль-Кунейтре.