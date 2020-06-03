Шафран уверена, что РФ должна действовать на опережение для победы в инфовойне с Западом

Москва, 3 июня. Россия должна не обороняться, а наступать, чтобы победить в развернутой Западом информационной войне. Такое мнение выразила ведущая ВГТРК Анна Шафран.

В среду в пресс-центре МИА «Россия сегодня» эксперты обсудили тему «Информационная борьба против России: конструируя образ врага».

Директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, что ключевые этапы этой борьбы пришлись на 2014-й, 2016-й и 2020-й годы, а также объяснил, ради чего было начато противоборств, передает Nation News.

«Цели [войны] — смягчение политики России по ключевым вопросам. Фактически, отказ от национальных интересов, создание политической неполноценности. Перепланировка мирового пространства. Перебить успех России; это было сделано разными неприглядными способами — отобрали у нас победу [на Олимпиаде] в Сочи. Задача экспертного сообщества России — не дать западным партнерам спокойно резвиться на российском информационном поле», — пояснил он.

Отдельным «полем битвы» стало уничтожение исторических достижений. США, Польша, Украина и некоторые другие страны неоднократно пытались откровенно фальсифицировать истории Великой Отечественной войны.

Эксперты пришли к выводу, что западный мир использует лживую информацию как прием, влияющий на общественное сознание, ведь если тысячу раз повторить неправду, что человек может поверить и в нее. Теле- и радиоведущая ВГТРК Анна Шафран уверена, что России необходимо бороться с этой стратегией.

Она напомнила, что недавно YouTube «с особым цинизмом» заблокировал аккаунты телеканала «Крым 24» и русскоязычных информагентств Anna News и News-Front, сделав это без объяснения причин и без предупреждений. Действия известного видеохостинга она назвала «открытой войной» и призвала противостоять ей.

«Почему YouTube не сделали вид, что нарушены правила? Мотивы очевидны — надо было российские издания поставить жестко на место, обозначить свою позицию. Победить можно не обороняясь, а наступая. В этом случае [России] — создать свои платформы и продвигать их вовне. Нам нужна опережающая стратегия в области инфобезопасности», — пояснила она.

Шафран уверена, что отвечать на вызовы инфовойны недостаточно недостаточно, их нужно опережать.