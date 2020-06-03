Назвавший россиян «инфузориями» Вишневский раскритиковал пост Собянина о поправках

Москва, 3 июня. Либеральная партия «Яблоко» продолжает массированную пропагандистскую кампанию против предложенных поправок в конституцию. Особую активность в этом вопросе проявляет депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский.

Региональный парламентарий высказал пренебрежительное отношение к озвученным изменениям основного закона. В своем Telegram-канале он подверг критике заявление мэра Москвы Сергея Собянина о предстоящем голосовании, передает «Политика сегодня».

«Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой. Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем», — написал столичный градоначальник в своем блоге.

В ответ на этот пост Вишневский назвал «инфузориями» тех, кто прочитал сообщение. При этом депутат никак не аргументировал свою точку зрения.

В частности, «оппозиционеру» пришлись не по душе нормы о бесплатной медицине и индексации пенсий. Таким образом, он намеренно показывает публике, что не понимает сути предлагаемых изменений. Однако это не мешает Вишневскому навешивать негативные ярлыки россиянам, большинство из которых готовы проголосовать за принятие поправок.

Напомним, внести изменения в основной закон предложил президент России Владимир Путин. В том числе поправки к конституции затронут социальные права граждан и защиту исторического наследия.