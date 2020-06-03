Адвокат полицейского из Уфы обжалует решение Верховного суда по делу об изнасиловании

Уфа, 3 июня. Адвокат экс-главы отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому района Павла Яромчука заявил, что хочет обжаловать решение суда по делу об изнасиловании дознавательницы.

Правозащитник Наиль Багаутдинов сообщил, что Верховный суд Башкирии уменьшил срок его клиенту. Вместо шести лет в колонии ему назначили четыре года лишения свободы.

При этом еще двух фигурантов уголовного дела — Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева оправдали. По словам Багаутдинова, Яромчук не признал свою вину.

Адвокат пообещал «идти до конца» и написать кассационную жалобу, передает телеканал «360». Галиева и Матвеева освободили прямо в зале суда. А Яромчука обязали выплатить полмиллиона компенсации пострадавшей дознавательнице.

Как передает «Пятый канал» сотрудники прокуратуры планируют обжаловать решение Верховного суда республики.

Скандал, в котором были замешаны трое правоохранителей, произошел в октябре 2018 года. Молодая сотрудница заявила, что коллеги пригласили ее в отдел миграционной службы, напоили, а потом надругались.

После проверки этой информации полицейских и саму дознавательницу уволили.