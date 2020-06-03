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ФАН-ТВ
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Трое пострадали в крупном ДТП в центре Москвы. ФАН-ТВ

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На пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки в столице столкнулось сразу пять автомобилей. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека: у одного ушиб носа, у другого перелом левого плеча, у третьего перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
Движение на перекрестке парализовано. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

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