На пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки в столице столкнулось сразу пять автомобилей. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека: у одного ушиб носа, у другого перелом левого плеча, у третьего перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Движение на перекрестке парализовано. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
Трое пострадали в крупном ДТП в центре Москвы. ФАН-ТВ
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На пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки в столице столкнулось сразу пять автомобилей. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека: у одного ушиб носа, у другого перелом левого плеча, у третьего перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника.
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