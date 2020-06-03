Навальный оскорбил спасшего тысячи жизней кардиохирурга Бокерию

Москва, 3 июня. Врачи и пациенты выступили в защиту президента Лиги здоровья нации, известного кардиохирурга Лео Бокерии, которого оскорбил скандально известный блогер Алексей Навальный.

Ранее глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) назвал людей, принявших участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ, «предателями», «позором страны» и даже «продажными холуями». Под поток ругани Навального попал и Бокерия — знаменитый на весь мир хирург.

Слова блогера возмутили общественность. Как напомнил член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, люди, высказавшиеся в ролике о поправках в конституцию, многое сделали для страны. А Бокерия и вовсе пользуется безусловным авторитетом как в медицинском сообществе, так и среди пациентов.

Мнение Жулева разделили и его коллеги, пишет НСН. Главврач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин подчеркнул, что Навальный такими грубыми высказываниями старается заработать политические баллы.

«Оскорбили не человека, оскорбили врача, спасшего тысячи людей», — подчеркнул главврач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин.

Напомним, что Бокерия провел уже более двух тысяч операций на открытом сердце, в их числе — первая в России пересадка этого органа. Он подарил многим пациентам шанс на выздоровление и дальнейшую полноценную жизнь.

Навальный же давно известен своими популистскими высказываниями и паразитировании на социально важных темах. Блогер всеми силами старается создать условия для повышения собственного рейтинга, заработка на фейках и заказных материалах.

Своими грубыми высказываниями о людях, снявшихся в ролике RT, Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который высказался о важности поправок в конституцию. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло обратился в Следственный комитет с требованием проверить высказывания Навального на предмет реабилитации нацизма и привлечь блогера к административной ответственности за оскорбление ветерана.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. В Госдуме и Совфеде ранее объяснили, почему нужны и важны для страны и ее жителей, например, социальные изменения в основной закон.