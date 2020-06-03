Москва, 3 июня. Эксперты Россельхознадзора назвал симптомы и признаки коронавирусной инфекции у домашних животных.

По данным специалистов, кошки и собаки подвержены заражению коронавирусом. При этом собаки переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Однако у кошек проявляются симптомы, которые являются типичными для острой респираторной инфекции. У зараженных коронавирусом кошек может фиксироваться повышенная температура, кашель, чиханье, истечения из носа и глаз. Кроме того, могут наблюдаться рвота и диарея.

Эксперты отмечают, что коронавирусная инфекция передается кошкам и собакам от людей. Кроме того, были зафиксированы случаи передачи инфекции от одной кошки к другой. При этом коронавирус не передается от животных человеку.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 6,6 миллиона человек, более 380 тысяч пациентов скончались.

В России зарегистрировано более 423 тысяч случаев, более пяти тысяч умерли. Более 195 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.