Минздрав РФ предупредил об атипичных симптомах коронавируса у пожилых людей



Москва, 3 июня. У пожилых пациентов COVID-19 может вызывать атипичные симптомы, предупредили эксперты Минздрава РФ в обновленных рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции.

Специалисты предупредили, что у людей старшей возрастной группы может не быть стандартных признаков коронавируса в виде лихорадки, кашля или отдышки. Вместо них сигнализировать о заболевании могут старческий делирий, падения, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления.

Как отмечает телеканал 360, в уже седьмых по счету рекомендациях ведомство дало оценку лечение пациентов с COVID-19 противомалярийным препаратом гидроксихлорохином. В Минздраве считают, что это обосновано. Об этом говорят и опыт российских врачей, и результаты западных исследований. При это в США считают, что гидроксихлорохин опасен для лечения коронавирусных больных, если у них есть сторонние болезни.

По данным на 3 июня, в России было выявлено 432 277 случаев заражения новым типом коронавируса. С начала эпидемии выздоровело 195 957 пациентов, 5215 человек погибли.