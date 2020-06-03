Институт развития должен взять на себя проблемы резидентов индустриальных парков. Именно так распорядился врио Главы Чувашии Олег Николаев 2 июня при посещении чебоксарских индустриальных парков. Он побывал на действующих и строящихся производственных площадках и пообщался с резидентами.



Основная проблема освоения новых участков в «чистом поле» — подключение административных и производственных корпусов к инженерным сетям. Причем предпринимателям приходится самостоятельно решать большинство вопросов с ресурсоснабжающими организациями.



Олег Николаев видит решение в создании Института развития — новой структуры на базе Фонда развития промышленности и Корпорации развития Чувашской Республики. Институт развития позволит скоординировать процесс обеспечения ресурсами хозяйствующих субъектов на территории индустриальных парков.

«Институт развития должен объединить все информационные потоки, которые направлены на обеспечение деятельности предпринимателей. Он будет комплексно их представлять и оперативно реагировать на сложности, которые возникают в ходе реализации того или иного инвестиционного проекта. Ровно такая задача перед этим институтом стоит. Руководить этим институтом будет наблюдательный совет, который я планирую в ближайшее время возглавить сам», — заявил врио Главы Чувашии Олег Николаев.